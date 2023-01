Investigações sobre duplo homicídio de indígenas no sul da Bahia ganham prioridade

O Governo do Estado pediu que as investigações dos homicídios de dois jovens indígenas na cidade de Itabela, no extremo sul da Bahia, na última terça-feira (17) fossem reforçadas. As vítimas Nawir Brito de Jesus, 17 anos, e Samuel Cristiano do Amor Divino, de 25, foram alvejadas no distrito de São João do Monte, entre os municípios de Itabela e Itamaraju.

O titular da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, durante uma convocação realizada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) nesta quarta-feira (18), explicou que diversos policiais civis se deslocaram ao local dos assassinatos para acelerar a linha de investigação.

“Dentro dos fatos graves que aconteceram ontem, de imediato foi determinada a prioridade na investigação, equipes da Polícia Civil se deslocaram até o local para realizar diligências em busca dos autores do delito. O policiamento também foi reforçado através da Polícia Militar (PM) que já reforçou as equipes da força-tarefa naquela região a fim de evitar outros delitos dessa natureza”, disse.

Com a morte dos indígenas, o governo estadual realiza ações de mediação e segurança em relação aos conflitos por disputas de terras em territórios indígenas já vêm acontecendo na região. A superintendente Patrícia Pataxó informou que uma força-tarefa foi institucionalizada pelo Governo do Estado antes do crime desta terça-feira (17) para mediar a situação.

“Estamos à frente, desde o ano passado, com a criação da força- tarefa. Estivemos na área ouvindo as comunidades e nos colocando à disposição das lideranças. E agora, estamos traçando planos para gerir esse conflito que vem acontecendo no extremo sul da Bahia”, acrescentou.