Investimento em mídia via agências atinge R$ 23,4 bi em 2023

Resultado representa alta de 10,4% ante 2022; maior montante foi destinado a publicidades na TV aberta

Os investimentos destinados a publicidades na TV aberta lideram o ranking Reprodução/iStock

PODER360 22.mar.2024 (sexta-feira) – 5h56



O investimento de agências em mídia atingiu R$ 23,4 bilhões em 2023. O resultado representa alta de 10,4% ante 2022 –quando foi de R$ 21,2 bilhões. Os dados são do Cenp (Fórum da Autorregulação do Mercado Publicitário). Eis a íntegra (PDF – 737 kB).

Dentre os segmentos, a TV aberta se mantém como a preferida das agências, que desembolsaram R$ 9,2 bilhões em publicidade para o setor no ano passado. Representa alta de 4,7% ante 2022.

É seguida pela internet, que somou R$ 8,9 bilhões. Juntas, representam 78,6% do total investido durante todo o ano passado.

Para o levantamento, foram avaliados os dados de 336 agências de publicidade, sendo 274 matrizes e 62 filiadas.

Apesar de a TV aberta seguir líder como o meio que mais recebe investimentos, os recursos direcionados para publicidade na internet cresceram 18%. À nível de comparação, a diferença entre os montante investidos nos segmentos era de 11,9% em 2022. Caiu para 2,6%.

No recorte de regiões, o Sudeste foi responsável por R$ 4,6 bilhões do faturamento total (19,9%). É seguido por Nordeste (R$ 1,1 bilhão) e Sul (R$ 988 milhões).

De acordo com a Cenp, o resultado mostra uma visível recuperação do setor, que foi prejudicado durante a pandemia. Segundo o fórum, mesmo com eventos como a Copa do Mundo e as eleições em 2022, os investimentos avançaram apenas 7,6% ante 2021.