Prefeito Dr. Marcelo Belitardo visita postos de saúde em Teixeira de Freitas (Foto: Wesley Morau)

Na última sexta-feira (20), o prefeito Dr. Marcelo Belitardo visitou mais Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. Junto ao secretário de Saúde, Danilo Fernandes; e o vereador Ailton Lacerda, o gestor esteve presente nas unidades Ouro Verde, São Lourenço 4, Redenção e Santa Rita.

Prefeito Dr. Marcelo Belitardo visita postos de saúde em Teixeira de Freitas (Fotos: Wesley Morau)

O prefeito conversou com profissionais e pacientes nas respectivas UBS. Além disso, foi executado o mapeamento das demandas de cada unidade para alocar recursos para o suprimento destas. A ação já foi realizada em outras UBS do município, como as dos bairros Vila Caraípe e Liberdade Sul.

Prefeito Dr. Marcelo Belitardo visita postos de saúde em Teixeira de Freitas (Fotos: Wesley Morau)

A ação foi abordada pelo prefeito Dr. Marcelo Belitardo durante a coletiva de imprensa realizada na última terça-feira (17): “para equacionar e tornar os recursos mais eficientes, tenho ido pessoalmente aos nossos postos de saúde para identificar problemas estruturais, de funcionamento, e os que se referem aos insumos. Assim, resolvemos problemas básicos como a falta de foco (usado em exames preventivos), de computadores para que as farmácias possam ter o controle informatizado dos custos, dentre outros; queremos ofertar um serviço de excelência, analisando todas as demandas e trazendo resoluções a partir da

responsabilidade administrativa fiscal”.

Prefeito Dr. Marcelo Belitardo visita postos de saúde em Teixeira de Freitas (Fotos: Wesley Morau)

O post Investimento: prefeito Dr. Marcelo Belitardo visitou mais postos de saúde na última sexta (20) apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.