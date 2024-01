Irmã de Cristiano Ronaldo mostra Luan Santana cantando para a família

Reprodução/Instagram

1 de 1 Foto colorida de Katia Aveiro e Luan Santana – Metrópoles – Foto: Reprodução/InstagramCristiano Ronaldo passou o Ano-Novo com sua família e contou com um show de Luan Santana, já que sua mãe é muito fã do cantor. Katia Aveiro, irmã do craque português, aproveitou o Instagram para publicar diversos vídeos da apresentação e comemorou o momento.

“Que noite memorável”, disse ela, que ainda agradeceu o cantor e CR7. “Você não precisa de nenhuma sessão de terapia. Você só precisa de uma noite a escutar Luan Santana”, declarou Katia, fazendo referência a uma música do artista, em um carrossel de fotos com o cantor.

A irmã do atacante ainda aproveitou para publicar um vídeo em que Luan Santana aparece cantando bem pertinho da família. Confira o vídeo aqui.

Luan Santana fez um show para a família de Cristiano Ronaldo durante o Ano-Novo Reprodução/Instagram

A irmã do atacante, Katia Aveiro, aproveitou o Instagram para mostrar vídeos do show Reprodução/Instagram

Ela ainda se declarou para o cantor brasileiro Reprodução/Instagram

Por fim, Katia Aveiro ainda agradeceu Cristiano Ronaldo e Luan Santana pelo show Reprodução/Instagram

