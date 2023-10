Polícia suspeita que marido forjou acidente em balsa para matar esposa

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul informou que há “fortes indícios” de que Fabiane Oliveira, de 36 anos, foi assassinada pelo seu marido, que não teve a identidade revelada. Em 26 de agosto, o carro em que a vítima estava afundou no Rio Ijuí, em Mato Queimado, no interior do estado.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, Fabiane e o marido iriam fazer a travessia do rio quando o carro não conseguiu parar em cima da balsa e acabou caindo na água. Ele conseguiu se salvar. O corpo da mulher foi encontrado na manhã do dia 27 de agosto.

Confira o momento do acidente:

“Estamos até o presente momento com fortes indícios de que possa ter havido um feminicídio e tentativa de homicídio. Isso somente pode ser alterado se acaso houver uma conclusão por parte da perícia de que o veículo tenha apresentado algum problema de aceleração”, explicou o delegado Afonso Stangherlin, responsável pelo caso, à RBS TV.

Ainda é necessário a análise do Instituto-Geral de Perícias (IGP) sobre o caso. O delegado destaca que o marido da vítima afirmou que não conseguiu para o veículo sobre a balsa devido a problemas mecânicos.

“Pelo que se apurou, ele passou acelerando pela barca. Não parou. Alegou que o veículo apresentou problemas e teria trancado a aceleração. Então, exceto se de fato a perícia constatar problema mecânico no veículo, há possibilidade de indiciamento pelo feminicídio. Até pelo fato de estar embriagado e estar dirigindo”, ressaltou Stangherlin.

O delegado não detalhou as possíveis motivações do marido para supostamente cometer o crime. Para Stangherlin ainda é necessário ouvir todas as testemunhas e investigar de onde o casal tinha partido e o que aconteceu no dia do acidente.