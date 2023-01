BBB23: saiba quanto os participantes devem ganhar de cachê

Enquanto estão confinados no BBB23, os participantes têm direito a um valor por conta da participação além de bônus por ações 31/12/2022 12:44, atualizado 31/12/2022 12:45

Reprodução

Às vésperas da estreia do BBB23, muito se especula sobre os participantes do reality show da Globo, tanto dos famosos, que fazem parte do grupo Camarote, quanto dos Pipocas, os anônimos. Uma certeza em todas as edições é que os confinados recebem um cachê para participarem da atração.

De acordo com André Romano, do Observatório da TV, os postulantes ao título do programa vão receber R$ 33 mil. Segundo o colunista, o valor é quase o dobro do que os participantes do BBB22 receberam: R$ 20 mil. Os confinados ainda devem ganhar um bônus, correspondente a um salário mínimo por ações feitas na casa mais vigiada do Brasil.

3 Cards_Galeria_de_Fotos (4)

Emanuel Tadeu Bezerra Schmidt tem 47 anos, é jornalista e apresentador. Nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte, mas foi criado em Brasília, no Distrito Federal Reprodução/ Instagram

***Tadeu-Schmidt-bbb-22

É casado com Ana Cristina Schmidt, com quem tem duas filhas: Laura Schmidt, de 17 anos, e Valentina Schmidt, de 19 anos Reprodução/ Instagram

***Tadeu-Schmidt-bbb-22

Membro de uma família de atletas, tinha o sonho de ser jogador de vôlei e seguir os passos dos outros esportistas da família. Contudo, após ser cortado da seleção brasileira infanto-juvenil, desistiu dos esportes e ingressou na faculdade de jornalismo na capital Federal Reprodução/ Instagram

***Tadeu-Schmidt-bbb-22

Tadeu é irmão de Oscar Schmidt, jogador de basquete, tio de Bruno Schmidt, jogador de vôlei de praia e campeão olímpico, e filho de Oswaldo Heidi Schmidt, atleta do FluminenseReprodução/ Instagram

***Tadeu-Schmidt-bbb-22

Começou a carreira jornalística ainda na faculdade. Passou pela Radiobrás, Rádio Nacional e conseguiu uma vaga na TV Nacional, onde teve o primeiro contato com o trabalho de repórterReprodução/ Instagram

***Tadeu-Schmidt-bbb-22

Após se formar, foi trabalhar no DFTV e logo mostrou talento para a cobertura de esportes. Em 2000, foi cobrir a Stock Car em diferentes estados do Brasil e, com o sucesso que fez durante o período, foi convidado para integrar a equipe do Esporte Espetacular e da Globo Esporte, no Rio de JaneiroReprodução/ Instagram

***Tadeu-Schmidt-bbb-22

Com a conquista, passou a realizar grandes coberturas esportivas, como a Fórmula 1 e Copa do Mundo de 2006Reprodução/ Instagram

***Tadeu-Schmidt-bbb-22

Sempre bem-humorado, Tadeu foi convidado a apresentar o bloco de esportes do Bom dia Brasil, da Globo, em 2005. Pouco tempo depois, ficou à frente do bloco de esportes do Fantástico e fez história com a ideia dos cavalinhos e com o quadro Bola Cheia, Bola MurchaReprodução/ Instagram

***Tadeu-Schmidt-bbb-22

Desde então, a carreira do jornalista decolou. Em 2007, ganhou um programa na Globo News, foi âncora na apresentação dos Jogos Olímpicos de Pequim, premiado como o melhor jornalista esportivo de TV e, em 2011, assumiu oficialmente o comando do Fantástico ao lado de Renata VasconcellosReprodução/ Instagram

***Tadeu-Schmidt-bbb-22

Em 2018, Tadeu foi cobrir a Copa do Mundo da Rússia. Mesmo do outro lado do mundo, apresentou o Fantástico diretamente de Moscou. Nesse período, fazia dupla com Poliana Abritta, que substituiu Renata Vasconcellos em 2014Reprodução/ Instagram

***Tadeu-Schmidt-bbb-22

Com a criação de diferentes quadros que envolviam os telespectadores, o apresentador foi deixando sua marca no programa dominical e conquistando a simpatia do públicoReprodução/ Instagram

***Tadeu-Schmidt-bbb-22

Em 2021, no entanto, deixou o Fantástico para assumir o comando do maior reality show do país: o Big Brother Brasil, atualmente em sua 22ª ediçãoReprodução/ Instagram

Comandando o programa, o salário de Tadeu Schmidt também assusta. Ainda de acordo com Romano, os vencimentos do apresentador ao longo do ano ficam na casa dos R$ 400 mil. Entretanto, quando o Big Brother Brasil vai ao ar, esses números pulam para R$ 2 milhões por mês.

Com estreia marcada para o dia 16 de janeiro, a emissora ainda não revelou quem são os participantes.

