Lucas Buda revela reação ao descobrir que estava divorciado pós-BBB

Lucas Buda foi um dos últimos brothers a deixar o confinamento do BBB24 antes da grande final. O que ele não sabia era que, ao sair do reality show, ele estaria oficialmente divorciado de Camila Moura.

Em entrevista à Quem, Buda abriu o jogo e revelou qual foi a sua reação ao descobrir a situação.

“Quando descobri que estava divorciado, inicialmente fiquei surpreso, demorou um pouquinho para eu entender as consequências do que havia acontecido”, contou ele.

Segundo Lucas, desde que deixou o confinamento, ele ainda não se reencontrou com Camila. “A gente tem conversado, mas ainda não nos encontramos e não sei se existe um ponto final [na relação] ainda, porque estamos dando um tempo, até mesmo para entendermos o que vamos querer fazer a partir daqui”, explicou.

Questionado sobre ter se decepcionado com a, então, esposa, Lucas Buda foi direto: “Não me decepcionei com a postura dela, entendo que foi muito mais uma reação ao que ela estava sentindo”, opinou.

O ex-BBB desejou sucesso a ex. “Tem muita coisa acontecendo, muitas mudanças que fazem com tenhamos mais cautela para tomar qualquer tipo de decisão. Desejo que a Camila tenha muito sucesso, que faça dinheiro e mude a vida dela e da família dela. Quero que ela seja feliz, independentemente de estar comigo ou não”, falou.

Lucas Buda confessa a amigos suas intenções com Camila Apesar de afirmar não saber sobre o futuro, esta coluna já revelou que a real intenção do ex-brother com a professora de história. Nossa equipe descobriu que, na verdade, Lucas Buda tem dito para amigos íntimos que não tem a intenção de reatar o casamento.