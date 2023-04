Irmão de Emily Garcia compra a briga da influenciadora e rebate Babal Guimarães

Erik Garcia, irmão de Emily Garcia, resolveu comprar a briga da influenciadora com Babal Guimarães, após ela ser acusada de alienação parental. A moça, inclusive, chegou a afirmar que o ex-marido é usuário de drogas e que ele influenciou o menino, que é menor de idade, a experimentar os entorpecentes.

“Mentiroso! Faltou enfiar minha cara no celular cheio de pó e fica aí pagando de santinho”, escreveu o rapaz em um story do Instagram, mostrando toda a sua revolta com o assunto. Ele ainda disse que o antigo cunhado fez besteira e agora quer jogar a culpa em cima dele. “Seja homem e fala a verdade”, pediu.

Babal e Emily são pais de Miguel, que vai completar nove meses e vivem um imbróglio na justiça pela guarda da criança. O casal estava junto desde 2021 e se separou em janeiro deste ano.

Na internet, algumas reações sobre a polêmica que viralizou nesta segunda-feira (3/4). “Que baixaria, esse povo não pensa na criança no meio disso?”, perguntou uma pessoa. “A verdade é que nem Babal e nem Emily superam! Dois infantis. E essa briga toda tá uó”, comentou outra. “Que desnecessário toda essa confusão”, completou mais uma.