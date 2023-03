Recepção de pacientes para cirurgias no Hospital Municipal ocorre nesta sexta (24); confira

(Foto: Reprodução)

Nesta sexta (24), a partir das 15 horas, a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas realizará a solenidade de recepção aos pacientes da cirurgia de fissura lábio-palatal e de fenda palatina no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. A triagem e preparação dos pacientes ocorrerá no mesmo dia, para que os procedimentos cirúrgicos em questão possam ser efetuados nos dias 25 e 26.

A fissura lábio-palatal e a fenda palatina são malformações congênitas que ocorrem durante o desenvolvimento do embrião, consistindo em aberturas na lateral do lábio superior (no caso da fissura lábio-palatal); e, como no caso da fenda palatina, atingindo todo o céu da boca e a base do nariz.

A ação, de caráter voluntário, é projeto do Dr. Eduardo e Dr. Viviane, juntamente com a equipe da Clínica Renascer. Por meio dos recursos tecnológicos modernos e especializados do Hospital Municipal, além da equipe profissional capacitada, a administração pública busca trazer conforto e qualidade de vida aos pacientes que vão passar pelas cirurgias.

Informações sobre o evento

Local: Hospital Municipal de Teixeira de Freitas – Av. Presidente Getúlio Vargas, nº 2267 – São Lourenço

Data: 24/03/2023 (sexta-feira)

Horário: 15h

