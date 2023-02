Entenda o fenômeno climático que causou as fortes chuvas em São Paulo

São Paulo – A forte chuva que atingiu o litoral de São Paulo no fim de semana superou as previsões e o alerta emitido pela Defesa Civil. Ana Ávila, meteorologista do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura (Cepagri) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), explica que o fenômeno climático foi provocado por alguns fatores que ocorreram simultaneamente.

“Nós tivemos uma frente fria que chegou do Sul do país e veio com bastante intensidade, acompanhada de uma massa de ar mais frio. Houve um encontro entre essa frente fria que veio do Sul com o transporte de calor e umidade vindo da região norte do País”, diz Ana.

O encontro da frente fria do sul com o calor vindo do norte ocorreu em área de instabilidade. “Havia um centro de baixa pressão na região. Esse transporte de ar mais quente e úmido favoreceu essa grande concentração de nuvens e essa chuva intensa”, afirma a especialista.

Estragos em São SebastiãoDaniela Andrade/PMSS

Deslizamento na Praia Vermelha do Sul, em Ubatuba, no litoral norte de São PauloDefesa Civil de Ubatuba

Casas desmoronaram após chuvas no litoral de São PauloDefesa Civil de SP

Estragos causados pela chuva em São Sebastião, no litoral de São PauloDaniela Andrade/PMSS

Resgate após chuvas no litoral norte de São PauloAndré Santos Depcom Pmss

Resgate após chuvas no litoral norte de São PauloAndré Santos Depcom Pmss

Bombeiro e homem resgatam bebê em São SebastiãoPrefeitura de São Sebastião/Reprodução Rede social

Volumes de chuva em 24 horas ficaram entre 600 mm e 700 mm nos municípios paulistas de Bertioga e São SebastiãoPrefeitura de São Sebastião

O alto volume de chuva causou destruição e deixou mortos em São Sebastião Daniela Andrade/PMSS

São Sebastião teve deslizamentosDaniela Andrade/PMSS

Chuvas causaram deslizamentos em viasDivulgação/Prefeitura de São Sebastião (SP)

Moradores se mobilizam para salvar crianças após forte temporal, no litoral de SPReprodução/Prefeitura de São Sebastião

Homens seguram bebês após forte chuva castigar São Sebastião, no litoral paulistaDivulgação/Prefeitura de São Sebastião

Homens ajudam vítima a sair de casa invadida por enxurrada, em São Sebastião, no litoral paulistaDivulgação/Prefeitura de São Sebastião

Prefeitura de São Sebastião (SP) decreta estado de calamidade Divulgação

Segundo o Centro Nacional de Previsão de Monitoramento de Desastres (Cemaden), em 24 horas, entre 9h do sábado (18/2) e 9h do domingo (19/2), choveu 680 mm em Bertioga; 626 mm em São Sebastião; 388 mm no Guarujá; 337 mm em Ilhabela; 335 mm em Ubatuba; 234 mm em Caraguatatuba; 225 mm em Santos; 203 mm em Praia Grande e 186 mm em São Vicente.

“Havia uma previsão de um volume em torno de 200 milímetros entre sábado e domingo. Já seria um volume alto, mas foi ainda maior”, diz a meteorologista.

A Defesa Civil emitiu na última quinta-feira (16/2) um alerta informando que chuvas intensas atingiriam o estado de São Paulo, em especial o litoral norte, até domingo (19/2).