Irmãs de Lucas Buda detonam ex-cunhada: “Mentirosa e aproveitadora”

Depois da ex-esposa de Lucas Buda, Camila Moura, alegar não estar recebendo apoio da família do ex-cônjuge após o flerte do rapaz com Giovanna Pitel no BBB24, as irmãs dele, Rose Ferreira e Carla Cristina, resolveram soltar o verbo. As duas ainda mostraram prints de conversa com a ex-cunhada, onde prestam apoio. “Você não passa de uma mentirosa e aproveitadora”, escreveu Rose em um story do Instagram.

“Camila Moura, como você falou que a família do Lucas não te deu apoio, aqui está a prova de que você não passa de uma mentirosa e aproveitadora. Tanto, que você está se aproveitando da situação do chifre, que você nem levou, pra ganhar dinheiro e fama. Aproveite sua fama. porque sem conteúdo não há fama”, continuou a moça.

Carla também usou as redes sociais para detonar Camila. Numa publicação, ela compartilhou um texto, que afirmava que a ex-mulher do irmão não respondia às mensagens, ignorando todas as tentativas e contato. “Pois é, pessoa ingrata é a pior coisa que tem na vida”, frisou.

Ao Jornal O Globo, Carla esclareceu o que os parentes acharam da atitude de Buda no reality show: “Acho que ele tentou uma aliança de jogo com ela e nessa aproximação em um momento de festa, descontração, ele acabou esquecendo do jogo. Não passo pano para a atitude dele, não achei legal. Acho que foi mais uma estratégia de jogo, mas entendo ela [Camila] interpretar de outra maneira. Porque é como ela, como mulher, está se sentindo”.

Ainda segundo Cristina, Camila não quer assunto com os familiares do ex-marido. “Tentei falar com ela. Ela saiu do grupo da família, não entendi e fui procurá-la. Ela não me respondeu mais e começaram as postagens. A única coisa que fiquei muito chateada e que não concordo é a hashtag [#paunocudobuda]. Tentei vários contatos e fui ignorada. A nossa família foi a favor dela e daria todo o apoio que ela merecia. Mas ela não deu a oportunidade de a gente dar esse apoio”.

Pitel e Lucas Henrique no BBB24

Equipe de Pitel rebate acusações de ex-mulher de Lucas, Camila Moura Reprodução

Lucas BBB – Porchat

Lucas Buda no Que História é Essa, Porchat?

Lucas Buda

Lucas Buda a a esposa, Camila Reprodução

Esposa-Lucas-Henrique-BBB-24

Camila Moura mostrou uma mala pronta e deixou os seguidores votarem se era dela ou de Lucas Henrique Reprodução/Instagram

Numa mensagem pelo WhatsApp, Rose afirmou que iria “pedir muito a Jesus” que abençoasse, abraçasse e beijasse Camila. “Fica firme, cunha. Você é guerreira demais. O vídeo todo não é bem assim. A internet só jogou trechos e o povo, que já não gosta do Lucas, aproveitou pra fazer essa sujeira toda”, lembrou.

Depois das declarações das irmãs do capoeirista viralizarem, Carla seguiu desabafando e afirmou que continuará defendendo Lucas. “Fico abalada com toda repercussão, não vou virar as costas para o meu irmão, mas compreendo a Camila. Deixo claro que essa história só cabe aos dois resolverem quando for possível”, ponderou.

Na última segunda-feira (4/3), Camila Moura falou sobre o que tem sentido nos últimos dias e ainda aproveitou para falar sobre suas decisões, que se separou do marido, mesmo ele estando confinado na atração da TV Globo. “Fiquei o dia mais reservada, mais off. Foi dia de terapia, de rever algumas coisas, mexer em feridas. Tem sido um processo muito doloroso. As coisas seguem se encaminhando para um cenário trágico”, começou ela.

Em seguida, a professora de História contou um pouco sobre seu dia: “Hoje tive que tomar decisões muito importantes para o meu futuro. E parte delas foram muito baseadas nas mensagens de carinho e afeto que recebi”, disse ela, que já soma mais de 1,8 milhão de seguidores no Instagram, contra menos de 130 mil do professor.

E completou: “Recebi mensagens de áudio desse comediante chamado Diogo. Gente, consegui rir tão genuinamente. Sabe quando você dar aquela gargalhada de aliviar o coração? Uma mensagem tão linda de apoio, tão leve, tão fluida em um dia tão pesado, um dia de sentimentos ruins, que a gente fica mais sensível”.

Entenda a treta

Tudo começou depois de Lucas Buda flertar com Pitel, chegando a se declarar para a colega de confinamento, que desconversou. O problema é que o professor é casado e parece que a situação não caiu muito bem na casa do capoeirista.

Internautas apontaram que fotos de Lucas Buda com Camila Moura foram deletadas/arquivadas das redes sociais do brother. A suspeita é que as imagens tenham sumido após a festa, que rendeu até mesmo um VT na edição do programa.

“Vou te dizer só uma coisa: ‘baiana, você me bagunçou, pirei em tua cor nagô, tua guia’”, disse ele cantando a canção Baiana de Emicida. “Para”, disparou Pitel. “Real! Vai acabar aqui essa conversa”, respondeu ele. “Ela morreu aqui. Ela não deveria nem ter nascido”, concluiu a sister.

Nas redes sociais, o flerte repercutiu. “Péssimo dia pra ser a esposa do Lucas Buda”, disse um usuário do X, antigo Twitter. “Apagaram a foto do Lucas Buda com a esposa do Insta. Babado”, disparou outro.

Uma terceiro analisou: “Tô chocada! A esposa (ou ex) do Lucas Buda tem 29 anos? Dizem que eles estão juntos há 15. Imagina você estar desde os seus 14, 15 anos com o mesmo cara e ele flertar forte com outra em rede nacional enquanto você tá em casa torcendo por ele? Barra, hein?!”, escreveu.