BBB23: mãe de Domitila revela por que filha escondeu namoro com alemão

Roberta Nascimento, mãe de Domitila Barros, esclareceu o motivo da filha ter escondido o seu namoro de sete anos com um empresário alemão. A sister pegou todos de surpresa ao contar sobre o relacionamento no BBB23.

“Eles são muito discretos. A vida dela na Alemanha sempre foi corrida. Eles se encontram pouco. Ela disse que não falaria porque é uma coisa pessoal. Ela que sinalizou o assunto dentro do programa, mas, da nossa parte, pediu que ficasse em sigilo”, disse Roberta à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Domitila-Prova-do-Líder

Domitila Reprodução

Domitila-Barros-Quarto-Branco

Domitila após perder prova no Quarto BrancoReprodução

BBB23 Domitila

DomitilaFoto: Globo/Reprodução

Domitila RED

Domitila BarrosReprodução/TV Globo

Domitila-Barros-Racionais-MC

BBB23: Domitila chora após Paredão e viraliza ao cantar Racionais MCReprodução

A mãe de Domitila ainda disse que o namorado da sister não gosta de exposição: “Quando eles saem, viajam, ele não gosta nem de fazer foto. Domitila já é o contrário. Ele é muito reservado e, para combinar com ela, tem que ser assim mesmo.”

Indicando ter ficado espantada com o fato de Domi ter revelado o namoro dentro do BBB23, Roberta apontou que casamento não está nos planos do casal.