Isabelle é sincera ao falar sobre relação com Davi fora do BBB 24

Terceira colocada no BBB 24, Isabelle foi questionada nas redes sociais sobre a amizade com Davi Brito após o reality show. No programa, os dois foram aliados inseparáveis e, aparentemente, a amizade continua firme e forte.

“Essa foi a pergunta que eu mais recebi disparado aqui. A gente se fala normalmente, se liga por vídeo, fala normal, é claro que todo mundo tem seus compromissos, a vida está uma grande loucura, todo mundo nessa grande correria, porque assim, é muito louco”, explicou.

Matteus, Davi e Isabelle na final do BBB24

“A gente fica mais de 100 dias fora desse mundo externo aqui e quando sai, quer ter acesso a tudo, quer encontrar a família, quer amar quem a gente ama, quer ter contato por telefone, quer saber de tudo que aconteceu, mas ao mesmo tempo ainda tem a colheita do que aconteceu lá dentro, essa programação de agenda, etc”, acrescentou.

Por fim, Isabelle concluiu: “Tanto que no dia que acabou o programa, a gente só conseguiu conversar uns dois dias depois, e muito rápido, porque eu tinha muita coisa para fazer e ele também. Mas a gente se fala normal.”