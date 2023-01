Participantes do BBB23 quase foram para o Casamento às Cegas; entenda

Nesta quinta-feira (12/1), foram definidos todos os participantes do BBB23 durante a programação da TV Globo. E, segundo informações do Gshow, dois nomes presentes no elenco do reality show quase foram para a concorrência. Tina e Cezar estiveram próximos de participar do reality Casamento às Cegas, da Netflix.

arte-globo-cezar-participante-time-pipoca-bbb23

Cezar é enfermeiro, tem 34 anos e é natural de Salvador-BA. Atualmente, mora em Brasília e é participante do PipocaDivulgação

Tina BBB23

Tina nasceu em Angola, mas mora em São Paulo. É modelo e analista de marketingFoto: Divulgação

Casamento-Às-Cegas-Brasil

Casamento Às Cegas Brasil também foi renovada e vai para sua 3ª temporada Helena Yoshioka/NETFLIX

Camila Queiroz e Klebber Toledo em Casamento às Cegas

Camila Queiroz e Klebber Toledo seguirão no comando de Casamento às Cegas BrasilNetflix/Reprodução

Cezar foi chamado para participar do processo seletivo do Casamento às Cegas. Ele, porém, não foi adiante na entrevista com a produção da atração. Tina, por sua vez, recusou o convite para participar da atração feita pela Netflix. Em ambos os casos, não é especificado se eram para ter entrado na primeira ou segunda temporada do programa.