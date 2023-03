Itabuna vence o Bahia, abre vantagem na semifinal e aumenta pressão no tricolor

O Itabuna largou em vantagem no primeiro confronto da semifinal do Campeonato Baiano. O Dragão do Sul não tomou conhecimento do Bahia e venceu o tricolor por 1×0, na tarde deste sábado (11), no estádio Ribeirão, na cidade de Camacan.

O herói do Itabuna foi o zagueiro Jan Pieter, que marcou o único tento do jogo, aos 29 minutos do segundo tempo. O azulino agora joga por um empate no jogo da volta para fazer história e ir à decisão.

O Bahia teve mais uma apresentação ruim sob o comando de Renato Paiva. Apático, o time apresentou muita dificuldade na construção ofensiva e não conseguiu transformar em gols as poucas chances que teve. A equipe também voltou a mostrar instabilidade defensiva.

Sob pressão, o Esquadrão agora terá que reverter o cenário na Fonte Nova, no próximo sábado (18), se não quiser amargar o terceiro ano consecutivo fora das finais do estadual. Antes, o time tem confronto decisivo contra o Fluminense-PI, em Teresina, na próxima terça-feira (14), pela Copa do Nordeste.

POUCA EMOÇÃO

Diferente do confronto na primeira fase, quando usou jogadores dos times sub-20 e sub-17 e foi goleado por 4×0, o Bahia colocou a equipe principal em campo. Renato Paiva, no entanto, promoveu os retornos de Matheus Bahia, Rezende, Daniel e Ricardo Goulart ao time titular.

O Bahia iniciou tentando controlar o confronto. O Esquadrão apostava nas jogadas pelo lado direito, com apoio de Vitor Jacaré, para chegar ao ataque. Mas foi o Itabuna que conseguiu o primeiro bom momento na partida.

O azulino levou perigo no contra-ataque puxado por Cesinha, que só foi parado com falta por Rezende. Depois o próprio atacante ganhou a disputa pelo alto com Matheus Bahia dentro da área. Marcos Victor salvou o tricolor.

Apesar da maior posse de bola, o Bahia apresentou muita dificuldade na construção ofensiva e fez um primeiro tempo bem fraco tecnicamente. Referência do ataque, Ricardo Goulart passou boa parte do jogo isolado.

A primeira grande chance do Esquadrão só aconteceu aos 29 minutos. Acevedo roubou a bola na entrada da área e chutou na defesa. A sobra ficou com Biel, que de frente chutou fraco e facilitou a vida do goleiro Thiago Passos.

Na reta final o desempenho ofensivo do Esquadrão apresentou leve melhora, principalmente por conta de lances individuais. Mas o placar não foi alterado.

DRAGÃO NA FRENTE

O tricolor voltou do intervalo completamente desligado. Com apenas dois minutos Matheus Bahia tentou recuar e errou feio. Alex Sandre saiu de cara com o goleiro Marcos Felipe, mas Gabriel Xavier foi mais rápido e fez o desarme. Os jogadores do Itabuna pediram pênalti, mas a arbitragem entendeu como lance normal.

O Dragão do Sul sentiu o bom momento. O time do interior ficou muito perto de abrir o placar em outros dois lances. Na pequena área, Hitalo não alcançou o cruzamento de Cesinha. Minutos depois o mesmo Hitalo completou o passe por baixo. Marcos Felipe fez uma defesa salvadora.

Enquanto isso, o Esquadrão apenas assistia às tentativas do Itabuna. Sem articulação pelo meio-campo, o Bahia abusava dos lançamentos. Foi um show de impedimentos do ataque. Diante da apatia tricolor, Renato Paiva colocou Cauly e Chavez no jogo. Mas o resultado apareceu do outro lado.

Aos 29 minutos, o zagueiro e capitão Jan Pieter aproveitou a cobrança de escanteio e de cabeça mandou para o fundo das redes, abrindo o placar para o Itabuna no estádio Ribeirão.

Com o resultado adverso, Renato Paiva mexeu no time outra vez e colocou Everaldo no lugar de Cicinho, deixando o Bahia com dois centroavantes. O Esquadrão se lançou ao ataque, mas a presença não se transformou em boas chances.

Na reta final, Renato Paiva ouviu protestos da torcida. Nem mesmo os sete minutos de acréscimos foram suficientes para mudar a história do jogo e o Itabuna comemorou a vitória no fim.

FICHA TÉCNICA

Itabuna 1×0 Bahia – Campeonato Baiano (semifinal – ida)

Itabuna: Thiago Passos, Deivinho, Jan Pieter, Lucimário e Elivelton; Hebert, João Neto (Cacique), Matheus Chaves (Joadson) e Alex Sandre; Cesinha e Hitalo (Flavinho). Técnico: Sérgio Araújo.

Bahia: Marcos Felipe, Cicinho (Everaldo), Marcos Victor, Gabriel Xavier e Matheus Bahia (Chavez); Rezende (Diego Rosa), Acevedo (Ryan) e Daniel (Daniel); Jacaré, Ricardo Goulart e Biel. Técnico: Renato Paiva.

Local: estádio Ribeirão

Gol: Jean Pieter, aos 29 minutos do 2º tempo

Cartões amarelo: Jan Pieter, Cacique, Lucimário (Itabuna); Rezende, Gabriel Xavier (Bahia)

Público: 1.794 (pagantes)

Renda: R$ 89.000,00

Arbitragem: Diego Pombo Lopez, auxiliado por Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Edevan de Oliveira Pereira