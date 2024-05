Laranja: saiba quais são os benefícios de comer a fruta todos os dias

A laranja é uma fruta bastante popular no Brasil graças ao seu sabor e benefícios para a saúde. Ela se destaca por ser uma fonte de fibras, vitaminas, flavonoides e betacaroteno, com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias.

De acordo com o nutricionista Bruno Rua, a laranja é uma fruta excelente para ter no dia a dia. Ao comparar os macronutrientes da laranja com a banana e o mamão, por exemplo, a primeira é com menor concentração de carboidratos e é também a com menos calorias.

“Quando comparamos, 100 gramas de banana prata têm 98 calorias; 100 gramas de mamão formosa, 45 calorias; e 100 gramas de laranja, apenas 37 calorias”, afirma o nutricionista. Mas as pessoas devem ter atenção à forma de consumo para evitar o excesso de carboidratos.

Benefícios da laranja Melhora a imunidade e previne anemia

A laranja é rica em vitamina C, que ajuda na absorção de ferro proveniente de outros alimentos e contribui para o bom funcionamento do sistema imunológico, responsável pela defesa do organismo contra vírus e bactérias causadoras de doenças.

Saúde do coração e sistema nervoso

O potássio e algumas vitaminas do complexo B, desempenham importantes funções na saúde do corpo humano de forma geral. O folato (B9), por exemplo, é importante para a saúde cardiovascular e do sistema nervoso.

Combate ao envelhecimento precoce

Compostos bioativos, como flavonóides e carotenóides, podem ajudar a reduzir o excesso de radicais livres presentes no corpo, moléculas liberadas pelo metabolismo do corpo que podem causar doenças degenerativas de envelhecimento e a morte celular.

Controle da diabetes e emagrecimento

A laranja tem uma quantidade importante de fibras solúveis e insolúveis. O consumo delas auxilia no controle da glicemia, melhora do trânsito intestinal e aumenta a sensação de saciedade, contribuindo para o emagrecimento.

As fibras solúveis também contribuem para a redução do colesterol LDL (conhecido como colesterol ruim) porque formam um gel solúvel que altera a absorção de colesterol do organismo, reduzindo o risco de doenças do coração.

A fruta é um alimento muito saudável pelas vitaminas e antioxidantes que fornece O que é melhor: comer a fruta ou tomar o suco? Embora a laranja ofereça diversos benefícios ao corpo, é importante ter atenção à forma de consumo. Comer a fruta é diferente de tomar o suco.

A bebida tem uma concentração muito alta de carboidratos e perde a maior parte das fibras durante o preparo. Por isso, o consumo em excesso deve ser evitado por quem quer emagrecer, afirma o nutricionista.

Um copo de suco de laranja de 300ml, sem açúcar, tem cerca de 117 calorias e 27 gramas de carboidrato. Para comparação, 100 gramas de arroz (equivalente a duas colheres de servir) têm 128 calorias e 28 gramas de carboidrato.

“É difícil ver uma pessoa descascando uma laranja para comer. Geralmente vemos ela sendo consumida em formato de suco e as pessoas acabam fazendo uma ingestão excessiva de carboidrato e calorias sem ter ciência. Muitas vezes, elas deixam de ter a percepção adequada do volume do que estão consumindo pelo fato de ser líquido”, considera Rua.

Siga a editoria de Saúde no Instagram e fique por dentro de tudo sobre o assunto!