Itabuna x Bahia: veja onde assistir, escalações e arbitragem

A primeira fase do Campeonato Baiano está na sua reta final. Neste domingo (26), Bahia e Itabuna se enfrentam pelo último confronto do classificatório. As duas equipes vivem situações diferentes. Já classificado para a semifinal e com a liderança geral assegurada, o Esquadrão colocará o time sub-20 no duelo no estádio Antônio Elias Ribeiro, em Camacan. O Dragão ainda busca a sua vaga e precisa vencer para não depender de outros resultados. O time do interior é o quarto colocado, com 12 pontos. Veja informações sobre a partida.

Transmissão:

Itabuna x Bahia terá transmissão ao vivo na TVE, em TV aberta, e na TV Bahêa, no Youtube. A partida começa às 16h.

Prováveis escalações:

Itabuna: Thiago Passos, João Neto, Jan Pieter, Jaques e Elivelton; Hebert, Luiz Felipe, Matheus Chaves e Alex Sandre; Flavinho e Cesinha. Técnico: Sérgio Araújo.

Bahia: Eric, Hygor, Marcello, Nathan e Alex; Guilherme Brito, Vitinho e Lustosa; Tiago, Gustavo Kawã e Léo Guerra. Técnico: Rogério Ferreira.

Arbitragem:

O árbitro da partida será Wagner Francisco Silva Souza. Ele será auxiliado por Jucimar dos Santos Dias e Ledes José Coutinho Neto.