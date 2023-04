Itamaraty remarca viagem de Lula à China para 10 de abril

O Ministério das Relações Exteriores remarcou a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à China para 10 de abril. A viagem estava prevista anteriormente para o último sábado (25/3), mas precisou ser adiada por motivos de saúde do mandatário brasileiro.

Segundo comunicado enviado pelo Palácio do Planalto nesta sexta-feira (31/3) à imprensa, a viagem começará em Xangai e segue para Pequim, onde Lula se reunirá com o presidente chinês Xi Jinping.

Segundo a agenda, o brasileiro fica na China até o dia 14 de abril.

Lula é diagnosticado com pneumonia e adia viagem à China

A viagem do presidente brasileiro ao gigante asiático é considerada de extrema importância pelo governo. A China é o principal parceiro comercial do Brasil, e o adiamento resultou no atraso de uma série de acordos entre os dois países, nas áreas de comércio, energia, tecnologia e meio ambiente.

Como adiantou a coluna Igor Gadelha, mesmo com a saúde fragilizada, a agenda de grandes missões internacionais do presidente está mantida. Só em abril, Lula deve ir à China, a Portugal e à Espanha, mas em semanas diferentes. Em maio, o presidente deve participar da reunião do G7, no Japão.