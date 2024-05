Ao vivo: Eduardo Leite fala a jornalistas sobre as enchentes no RS

O número de mortes subiu para 113; pessoas desaparecidas são 146, conforme último boletim da Defesa Civil do Estado

68% dizem que governo do RS tem “muita responsabilidade” em tragédia, de acordo com pesquisa Genial/Quaest; na foto, o governador do Estado, Eduardo Leite Governo do RS/Lauro Alves

PODER360 10.mai.2024 (sexta-feira) – 11h35



O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), fala a jornalistas nesta 6ª feira (10.mai.2024) sobre as enchentes no Estado.

O número de mortes provocadas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul subiu para 113, conforme boletim da Defesa Civil do Estado divulgado às 9h desta 6ª. São 146 pessoas desaparecidas e 756 feridas na região. Ao todo, 1,9 milhão de moradores já foram afetados de alguma forma pelas enchentes, que atingem 435 dos 497 municípios gaúchos.

O comunicado também informa que 70.863 pessoas e 9.984 animais foram resgatados. O efetivo que atende a população, por sua vez, soma 27.218 agentes, 3.466 viaturas, 41 aeronaves e 340 embarcações.

Assista ao vivo: