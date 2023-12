Já fui “vítima da maldade” da “Choquei”, diz Michelle Bolsonaro

Ex-primeira-dama se pronunciou sobre morte de jovem de 22 anos depois de divulgação de informações supostamente falsas

“Fui inúmeras vezes vítimas da maldade dessa página. Triste!”, escreveu a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro Sérgio Lima/Poder360 – 21.mar.2023

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou neste sábado (23.dez.2023) que foi “inúmeras vezes vítima da maldade” da página de entretenimento “Choquei”. A declaração foi dada em publicação no Instagram do Pleno News ao comentar a morte de Jéssica Vitória Canedo.

A jovem, de 22 anos, morreu na 6ª feira (22.dez). Ela estava sendo citada em páginas de entretenimento nas redes sociais como suposto affair do humorista Whindersson Nunes. Ambos negam essa informação. Em seu perfil no Instagram, Jéssica relatou ter recebido mensagens de ódio.

Governistas falam em regulação das redes após caso da “Choquei” Nikolas diz preparar representação no MP contra “Choquei” “Inadmissível”, diz ministra das mulheres sobre caso da “Choquei” Entenda o caso Por meio de seu perfil no Instagram, Jéssica Vitória Canedo negou que os prints de mensagens que mostram um suposto envolvimento romântico entre ela e o humorista e foram compartilhados por páginas de entretenimento, como a “Choquei”, fossem verdadeiros. “Toda essa palhaçada envolvendo meu nome e do Whindersson não passa de uma brincadeira muito sem graça”, disse.

Jéssica também relatou que recebeu mensagens de ódio e ameaças em seu perfil. “Vocês estão falando da minha aparência, da minha classe social, xingando minha família, ameaçando, me chamando de interesseira, me comparando com as ex’s dele”, disse ao pedir que as pessoas parassem de ir acessar o seu perfil.

Ela afirmou que as pessoas estavam “passando completamente dos limites” e disse que 2023 havia sido o ano mais “difícil” de sua vida e era grata por ter chegado em dezembro deste ano com vida.

Por fim, a jovem pediu para que as pessoas parassem e pensassem nas “consequências” do que estavam fazendo. “Vocês não sabem como está o psicológico de quem está recebendo os xingamentos e as ameaças”, disse.

A mãe de Jéssica, Inês Oliveira, também havia publicado no perfil da jovem um pedido para que os ataques e as “mentiras” parassem de ser compartilhadas. Amigos da jovem sugerem que ela possa ter cometido suicídio na 6ª feira (22.dez). Essa informação, no entanto, ainda não foi confirmada oficialmente.

O QUE DIZ A CHOQUEI Em nota, a “Choquei” disse que não houve “qualquer irregularidade na divulgação das informações prestadas” sobre o suposto affair de Jéssica e Whindersson. Segundo o perfil, “não há responsabilidade a ser imputada pelos atos praticados, haja vista a atuação mediante boa-fé e cumprimento regular das atividades propostas”. O comunicado, assinado pela advogada Adélia de Jesus Soares, foi publicado no perfil da página no Instagram.

A página disse querer “ressaltar que todas as publicações foram feitas com base em dados disponíveis no momento e em estrito cumprimento das atividades habituais decorrentes do exercício do direito à informação”. Sem citar a morte da jovem, afirmaram lamentar “profundamente” o episódio.