Jacuipense bate Juazeirense e larga na frente na semi do Baiano

Uma semifinal longe de ser um grande espetáculo, mas não faltou emoção no fim da partida. Juazeirense e Jacuipense entraram em campo na tarde deste domingo (12) no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, brigando por uma vantagem no jogo de ida da semifinal do Baianão 2023, e parecia que a sonolenta partida acabaria com o placar zerado. Tudo mudou aos 44 da segunda etapa, quando o atacante Robinho, que saiu do banco de reservas, resolveu protagonizar uma bela jogada individual e fez o gol da vitória do Jacuipense fora de casa. 1×0 e vantagem para o jogo de volta em Riachão.

A Juazeirense, que manteve o controle em boa parte do jogo, não conseguiu transformar em lances de perigo ao longo dos 90 minutos. Agora, para chegar à sua primeira final de estadual da história, precisa vencer com uma diferença de dois gols na partida de volta, ou, caso vença com diferença de um, o jogo vai para os pênaltis. Já o Jacupa quer chegar em sua segunda final seguida na história do Campeonato Baiano. No ano passado perdeu para o Atlético de Alagoinhas na decisão.

O calor no estádio Adauto Moraes foi o primeiro adversário enfrentado pelas equipes nesta tarde. Os termômetros marcavam 36º C no apito inicial, com uma sensação térmica de 38º C. Além do clima abafado, o já conhecido gramado do Adautão também tornou o jogo mais lento. A grama alta e irregular impossibilita jogadas de velocidade com toque de bola. Vantagem para os mandantes que passaram boa parte do jogo com a posse, mas sem levar grande perigo para a meta de Jean, do Jacuipense.

A primeira grande chance criada pelos mandantes só saiu aos 35 minutos da etapa inicial, quando Reinaldo recebeu a bola na entrada da área do lado direito, conseguiu ganhar na dividida de dois jogadores do Jacuipense, mas na hora de finalizar bateu fraco cruzado e a redonda ficou nos pés do goleiro Jean. A essa altura, o Jacuipense não crescia no jogo e também não havia finalizado no gol de Gleibson.

Antes do intervalo os visitantes foram equilibrando a posse de bola e diminuindo o ímpeto, ainda que lento, que a Juazeirense tinha jogando em seu estádio. Aos 45 do primeiro tempo Thiaguinho, que foi o principal jogador do ataque da equipe de Riachão, teve a chance de abrir o placar após receber bom lançamento pelo lado esquerdo e sair de cara com o goleiro. O ponta tentou driblar, mas a boa cobertura de Gleibson tirou o ângulo de Thiaguinho para o chute e a bola acabou passando por cima.

Segundo tempo no mesmo ritimo

A volta dos vestiários não mudou tanto o panorama do jogo. Para tentar oxigenar a parte ofensiva, Carlos Rabello mexeu no Cancão de Fogo e colocou o atacante Kesley no lugar do meia Knupp. E se no primeiro tempo o ataque da Juazeirense conseguiu fazer uma pressão mais alta, próximo à área do Jacuipense, a segunda etapa foi menos efetiva para o time nesse quesito.

Rabello seguiu mexendo na formação do time e promoveu a entrada do centroavante Neto Baiano, que chegou aos seu 15º jogo com a equipe de Juazeiro, mas ainda não balançou as redes nenhuma vez. O mais próximo que chegou de marcar foi em jogada feita pelo lateral Dadinha no lado direito, que bateu cruzado para a área, mas o atacante não se esticou e a redonda passou para a linha de fundo direto. Fora isso, Neto ficou preso na boa marcação da dupla Vítor e Weverton.

Outra chance desperdiçada pela Juazeirense veio com o zagueiro Wendell, que foi até o ataque e cabeceou mais um cruzamento de Dadinha. A bola ainda triscou no travessão antes de sair. Do outro lado, pouca criatividade no Jacuipense, que esperava de Thiaguinho uma jogada individual de sucesso.

Jonilson Veloso precisou sacar o atacante por conta de uma lesão e colocou o predestinado Robinho. Predestinado porque o camisa 19 teve uma única oportunidade de finalizar desde que entrou na partida, aos 44 minutos do segundo tempo. Marcado pelo meia Reinaldo, Robinho rrancou do meio campo até a grande área pela lateral esquerda. O atacante venceu Reinaldo no jogo de corpo e bateu forte cruzado para as redes. Alívio para os poucos torcedores do Jacuipense que estiveram em Juazeiro e acompanharam o gol da vitória.

O árbitro Marielson Alves Silva apontou mais nove minutos de acréscimos após as substituições, lesões e cera feita pela equipe de Riachão. Nesse tempo o jogo ficou mais trocado e a Juazeirense tentou responder lançando o time ao ataque. Mas nada feito e o Cancão de Fogo perdeu a chance de sair com o empate no jogo de ida da semifinal

FICHA TÉCNICA

Juazeirense 0x1 Jacuipense – Campeonato Baiano (semifinal – ida)

Juazeirense: Gleibson, Dadinha, Jamerson, Wendell e Nildo; Waguinho, Knupp (Kesley) e Jerry; Clebson (Neto Baiano), Reinaldo e Ian (Eric). Técnico: Carlos Rebello.

Jacuipense: Jean, Raphinha, Vítor, Weverton e Radar (Eric); Fábio Bahia, Vinícius Amaral (Flávio) e Eudair (Fábio Matos); Thiaguinho (Robinho), Welder e Jeam. Técnico: Renato Paiva.

Local: Estádio Adauto Moraes, Juazeiro

Gol: Robinho, aos 44 minutos do 2º tempo

Cartões amarelo: Jean e Thiaguinho (Jacuipense)

Público: 3.230 (pagantes)

Renda: R$ 27.000,00

Arbitragem: Marielson Alves Silva, auxiliado por Luanderson Lima Santos e Paulo de Tarso Bregalda (trio da BA)