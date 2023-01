Jacuipense vence o Atlético e se firma no G4 do Campeonato Baiano

O Jacuipense se firmou no G4 do Baianão. Nesta quarta-feira (25), o Jacupa venceu o Atlético de Alagoinhas, por 1×0. A partida foi disputada no estádio Carneirão, em Alagoinhas. O resultado coloca o time de Riachão na terceira rodada, com nove pontos, empatado com Itabuna e Bahia. O tricolor ainda joga na rodada.

O único gol da partida foi marcado logo no início do jogo. O atacante Jeam aproveitou a saída precipitada do goleiro Fábio Lima e balançou as redes aos nove minutos.

Enquanto o Jacuipense comemora o triunfo, o Atlético lamenta mais uma derrota no estadual. Atual campeão baiano, o Carcará soma quatro pontos em quatro jogos e está na quinta colocação. O time pode ser ultrapassado no complemento da rodada.

O próximo compromisso do Jacuipense no Campeonato Baiano será contra o Itabuna, no próximo sábado (28), na Arena Valfredão. O Atlético visita o Jacobinense, no domingo (29), na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.