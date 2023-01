Jade Picon não terá contrato renovado com a Globo, diz site

Após estrear como atriz em Travessia, na Globo, Jade Picon viu o seu nome ser envolvido em polêmicas com o sindicato e por suas atuações 14/01/2023 11:47, atualizado 14/01/2023 11:47

Reprodução/Instagram

O último ano marcou a estreia de Jade Picon como atriz. Apesar de estar atuando em Travessia, na Globo, o caminho da ex-BBB22 foi marcado por polêmicas com o sindicato e até críticas por conta dos telespectadores do folhetim da emissora. Entretanto, o tempo da influenciadora como contratada do canal dos irmãos Marinho pode estar com os dias contados.

Isso porque, de acordo com André Romano, do Observatório da TV, a Rede Globo bateu o martelo e decidiu não renovar o contrato de Jade e a influencer deve deixar a emissora no segundo semestre de 2023. Vale lembrar que Travessia tem previsão de término para maio. Segundo o colunista, a ex-BBB tem vencimentos na casa dos R$ 60 mil.

O Metrópoles entrou em contato com a Globo, mas, até o fechamento desta matéria, não recebeu respostas. O espaço segue aberto.

3 Cards_Galeria_de_Fotos

Jade Picon Froes, de 20 anos, nasceu em São Paulo, em 2001. Tornou-se influenciadora digital e dona de uma marca de roupa homônima, a Jade²Reprodução/ Instagram



Com mais de 18 milhões de seguidores só no Instagram, a jovem, que é sucesso na internet, ainda acumula 400 mil fãs no Twitter e mais de 1 milhão de seguidores no YouTubeReprodução



Dona de uma beleza ímpar, Jade começou sua carreira ainda criança, fazendo propagandas. Contudo, tornou-se conhecida ao participar do canal do irmão, o também influenciador Leo Picon, no YouTubeReprodução/ Instagram



Sua postura perante as câmeras e aparência chamaram tanto a atenção dos internautas que Jade começou a fazer mais sucesso do que o próprio irmãoReprodução/Instagram



Em 2018, Jade e o ator João Guilherme, filho do cantor Leonardo, engataram um romance. O namoro durou três anos e o ex-casal terminou o relacionamento de forma amigável, aparentementeReprodução



No entanto, boatos de que a influenciadora teria ficado com Neymar enquanto ainda estava com João Guilherme começaram a circular pelas redes. Por conta disso, Jade e o ator começaram a se estranharRaul Aragão/Harper’s Bazaar



A situação piorou quando o modelo Gui Araújo revelou, em A Fazenda, que também teria se relacionado com a jovem empresária, enquanto ela namorava o filho de LeonardoReprodução



A influencer nega ter se relacionado com o ex-peão quando estava comprometida. Apesar da declaração, ela e João Guilherme trocam farpas nas redes sociais desde entãoReprodução/ Instagram



A polêmica recente envolvendo o nome da moça não foi capaz de interromper sua fama. Jade segue a todo vapor e tem visto seus números aumentado cada vez mais nas redes sociaisRaul Aragão/Harper’s Bazaar



O sucesso da influencer é tanto que, inclusive, ela foi selecionada para participar da 22ª edição do reality show Big Brother Brasil, da Rede GloboRaul Aragão/Harper’s Bazaar



A influencer, no entanto, resistiu até a sétima semana. Com 84,93% dos votos, Jade foi eliminada da edição. Ela disputava o paredão com seu maior rival no jogo, Arthur Aguiar (1,77%), e Jessi (13,3%).Reprodução/Instagram

Gloria Perez se pronunciou após rumores de que Jade Picon teria menos tempo de tela em Travessia. Segundo a autoria, a informação “não é verdade”. “As tramas vão se alternando, uma de cada vez ganhando o primeiro plano. Como em toda novela. O resto é fake news”, disse ela, em resposta a uma página de fofocas no Twitter.

Os boatos de que Jade apareceria menos na novela das nove surgiu porque a sinopse de Travessia trazia a informação de que Chiara, personagem de Jade, desenvolveria a síndrome de Münchausen. O transtorno leva a simulação de sintomas ou força o aparecimento de doenças.

Contudo, o Notícias da TV informou que Gloria Perez decidiu mudar os rumos da personagem de Jade Picon, transferindo a síndrome para Guida (Alessandra Negrini), o que diminuiria o destaque da ex-BBB, que tem sido alvo de críticas por causa de sua atuação.

