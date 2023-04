Jair Bolsonaro encontrará Tarcísio de Freitas em São Paulo

Jair Bolsonaro fará no próximo domingo (30/4) sua primeira viagem no Brasil desde que deixou o governo. O ex-presidente acompanhará o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a um evento do agronegócio em Ribeirão Preto (SP).

Ex-ministro de Bolsonaro eleito com a ajuda direta do ex-presidente, Tarcísio de Freitas fez o convite no início do mês. Propôs que Bolsonaro fosse à capital do estado para uma visita ao Palácio dos Bandeirantes, mas essa data ainda não foi fechada.

Bolsonaro e Tarcísio chegarão a Ribeirão Preto no início da tarde do domingo (30/4). No dia seguinte (1º/5), irão à abertura da Agrishow, feira do agronegócio prestigiada por ruralistas.

O périplo de Bolsonaro será bancado pela Presidência, como acontece com todos os ex-presidentes.