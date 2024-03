Janad Valcari lidera pesquisa para prefeitura de Palmas, no Tocantins

Pesquisa divulgada nesta terça-feira (26) pela RealTime BigData aponta que Janad Valcari (PL) lidera as intenções de votos para a prefeitura da capital. A pré-candidata aparece com 31% na pesquisa estimulada, em que são apresentados os nomes dos pré-candidatos. O segundo colocado é Eduardo Siqueira Campos (Podemos), com 18%, seguido por Carlos Amastha (PSB), com 17%. Junio Geo (sem partido) aparece em quarto, com 13% das intenções. Os votos nulos e brancos somam 10%. No segundo cenário apresentado, os três primeiros colocados aparecem liderando na mesma faixa percentual, com Katia Abreu (PP) na quarta posição, com 12% e Ricardo Ayres (Republicanos) com 4%.

Há ainda um terceiro cenário, que repete as três primeiras posições e tem Junior Geo (sem partido) em quarto, com 12% das intenções de voto, e Vanda Monteiro (União), na 5ª colocação, com 6% das intenções de voto. Nesse cenário, brancos e nulos soman 8%. A RealTime ouviu 1000 pessoas, entre 23 e 25 de março.