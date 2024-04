Janja diz exercer papel de articuladora no governo

Primeira-dama afirma que o presidente Lula dá “total autonomia” para que ela possa fazer o que faz

Janja (foto) afirmou que desde a campanha presidencial ela pretendia remodelar o papel da primeira-dama Sérgio Lima/Poder360 – 28.jun.2023

PODER360 14.abr.2024 (domingo) – 16h40



A primeira-dama Janja Lula da Silva disse exercer papel de articuladora no governo e que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dá “total autonomia” para que ela possa fazer o que faz. Afirmou ainda que “linha de hierarquia não existe” entre ela e o marido.

“Meu papel é de articuladora, de quem fala sobre políticas públicas. Podemos [Lula e Janja] estar em espaços diferentes e conversar com públicos diferentes quando necessário”, afirmou. A fala foi à BBC em reportagem publicada no sábado (13.fev.2024) sobre as funções exercidas por primeiras-damas latinas.

Em setembro de 2023, enquanto o presidente Lula passava por cirurgia de artrose, Janja foi ao Rio Grande do Sul junto a ministros para acompanhar a situação do Estado, na época atingido por fortes chuvas. A atuação da primeira-dama dividiu opiniões.

Para alguns internautas, ela estaria ocupando a função de vice-presidente, deixando Geraldo Alckmin (PSB) em uma posição decorativa.

Na entrevista, Janja disse ainda que, desde a campanha presidencial de 2022, já pretendia remodelar o papel de primeira-dama e que não tem o perfil de “esposa que organiza chás de caridade e visita instituições filantrópicas”.

Afirmou ainda que a função é uma questão de escolha, de “quebrar a caixa a qual as primeiras-damas são forçadas a ficar. É sobre não ter uma caixa. Nós podemos fazer o que quisermos”.