Janja diz que ataque à sua conta no X foi ato “misógino e machista”

“O que eu sofri é o que muitas mulheres sofrem”, diz a primeira-dama, seu perfil foi hackeado na noite de 2ª feira

Janja teve perfil no X (ex-Twitter) invadido na noite de 2ª feira (11.dez) Sérgio Lima/Poder360 – 14.set.2023

A primeira-dama Janja Lula da Silva publicou nesta 3ª feira (12.dez.2023) um pronunciamento sobre o ataque hacker que sofreu em seu perfil no X (ex-Twitter). Segundo a socióloga, “por minutos intermináveis, foram publicadas mensagens misóginas e violentas” contra ela.

Eu já estou acostumada com ataques na internet, por mais triste que seja se acostumar com algo tão absurdo. Mas a realidade é que a internet é um espaço potente para o bem e para o mal. E é comprovado que nós, mulheres, somos as que mais sofrem com os ataques de ódio aqui nas redes”, disse a primeira-dama. “O que eu sofri ontem é o que muitas mulheres sofrem diariamente.”

O ataque aconteceu de noite e foi anunciado pela própria conta, às 21h37, com a seguinte mensagem: “Hacked by Ludwig and Smalkade”. Em seguida, diversas mensagens com teor ofensivo e xingamentos contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes passaram a ser publicadas pelo perfil.

Ainda de noite, a PF afirmou que a Diretoria de Crimes Cibernéticos irá investigar o caso. O perfil foi bloqueado para novas publicações.

Leia abaixo alguns dos tweets:

Às 21h52, o perfil de Janja publicou um vídeo de 12 segundos. As imagens mostram a tela do que parecer ser um programa de gravação. Duas vozes masculinas interagem. Eis o diálogo:

voz masculina 1: “Só para avisar que eu que hackeei a conta da Janja, essa maldita aí, corrupta, e o Ludwig. Manda um salve aí, Lud”;

voz masculina 2: “Salve”; voz masculina 1: “Super Xandão 2026”. Assista ao “comunicado oficial” dos invasores (1min24s):

A última mensagem publicada por Janja em seu perfil no X antes de ter a conta hackeada havia sido postada às 13h49. Era a respeito do lançamento do Plano Nacional Ruas Visíveis, anunciado mais cedo no Planalto por Lula.

Eis a íntegra do que disse Janja:

“Na noite de ontem, os ataques de ódio e o desrespeito que eu sofro diariamente chegaram a outro patamar. Minha conta do X foi hackeada e, por minutos intermináveis, foram publicadas mensagens misóginas e violentas contra mim. Posts machistas e criminosos, típicos de quem despreza as mulheres, a convivência em sociedade, a democracia e a lei.

“Eu já estou acostumada com ataques na internet, por mais triste que seja se acostumar com algo tão absurdo. Mas a realidade é que a internet é um espaço potente para o bem e para o mal. E é comprovado que nós, mulheres, somos as que mais sofrem com os ataques de ódio aqui nas redes. O que eu sofri ontem é o que muitas mulheres sofrem diariamente.

“Mulheres no Brasil inteiro são vítimas de ataques machistas, que tomam conta das redes sociais e muitas vezes saem dela, acabando em agressões físicas e feminicídios. Milhares de mulheres perdem ou até tiram a própria vida a partir de ataques como o que sofri na noite de ontem.

“A Polícia Federal e a plataforma X foram acionados imediatamente e estão tomando as devidas providências. O ódio, a intolerância e a misoginia precisam ser combatidos e, os responsáveis, punidos.

“Agradeço todas as manifestações de solidariedade e apoio que tenho recebido desde então. Eu sei, e é sempre bom relembrar, que não estamos sozinhas.”

