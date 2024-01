Janja passeia com carro chinês elétrico no Alvorada; assista

Gigante BYD faz ação de marketing dentro da residência oficial da Presidência da República e deixa carro de graça para Lula e Janja testarem por 1 ano

O carro da BYD usado por Janja e Lula custa a partir de R$ 529.890; na imagem, Janja dirigindo o veículo Reprodução/Instagram – 24.jan.2024

PODER360 24.jan.2024 (quarta-feira) – 23h04



A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, e presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passearam nesta 4ª feira (24.jan.2024) pelo Palácio do Alvorada em um carro elétrico da chinesa BYD.

O veículo elétrico do modelo Tan custa a partir de R$ 529.890 no Brasil. Foi emprestado à Presidência da República durante visita de representantes da gigante chinesa ao petista. O carro foi cedido em comodato e pode ser usado pelo casal por 1 ano.

Assista (1min14s):

REUNIÃO COM EXECUTIVOS DA BYD Durante o encontro, os representantes trataram da abertura da 1ª fábrica da montadora fora da Ásia, que funcionará em Camaçari (BA).

Além de Lula e Janja, estiveram presentes o ministro da Casa Civil, Rui Costa (que já governou a Bahia); o presidente da BYD Brasil, Tyler Li; e o ex-deputado federal Alexandre Baldy, que hoje é conselheiro da empresa no Brasil.

Baldy foi ministro das cidades no governo de Michel Temer (MDB) e secretário de transportes do ex-governador João Doria em São Paulo. Ele é próximo a nomes fortes do PP, como o presidente da Câmara, Arthur Lira (AL) e o senador Ciro Nogueira (PI). Em 2022, concorreu a uma vaga de senador pelo Estado de Goiás, mas não foi eleito.

O investimento da BYD na fábrica na Bahia é de cerca de R$ 3 bilhões. A previsão é que a companhia crie mais de 10.000 postos de trabalho. Ainda não há data para o início da produção, mas a expectativa da empresa é inaugurar os trabalhos no 2º semestre deste ano.