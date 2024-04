Janja posta foto com cadelas após morte do pai: “Amenizam a tristeza”

Pai da primeira-dama, José Clóvis da Silva, morreu na 4ª feira (10.abr) aos 83 anos por falência de órgãos

Primeira-dama Janja compartilhou foto sentada no chão com as cadelas Paris e Resistência reprodução/Instagram @janjalula – 15.abr.2024

16.abr.2024 (terça-feira)



A primeira-dama Janja Lula da Silva disse na noite de 2ª feira (15.abr.2024) que o carinho das cadelas Resistência e Paris “amenizam qualquer tristeza”. O pai de Janja, José Clóvis da Silva, morreu na 4ª feira (10.abr) aos 83 anos por falência múltipla dos órgãos.

“O carinho das minhas bichinhas amenizam qualquer tristeza”, declarou a primeira-dama em foto compartilhada nos stories de seu perfil no Instagram. Ela ainda afirmou: “Mamãe ama muito”. A publicação foi a 1ª manifestação de Janja sobre o assunto.

Segundo o Serviço Funerário de Curitiba, o corpo de José Clóvis da Silva foi cremado na manhã de 5ª feira (11.abr), na Capela Vaticano, no município de Almirante Tamandaré (PR).