Janja prioriza marcas nacionais em eventos oficiais

Primeira-dama dá preferência para estilistas brasileiros e cores vibrantes, cortes retos, bordados e estampados

A primeira-dama Janja Lula da Silva, 57 anos, tem priorizado estilistas nacionais em seus looks durante eventos oficiais ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Dentre as marcas mais usadas estão Helô Rocha, Misci, Neriage, Cris Barros e Printing.

Janja dá preferência para cores vibrantes, cortes retos, bordados e estampas.

Eis alguns dos principais looks usados por Janja:

12.dez.2022 – diplomação do presidente Lula Um dos primeiros looks de Janja a chamar a atenção foi o da diplomação de Lula, no final de 2022. Ela usou uma saia verde (R$ 1.190) e blazer branco (R$ 1.890), ambos da Misci, e uma blusa de renda, também branca, da Neriage. Todas as peças foram apresentadas na SPFW (São Paulo Fashion Week) de 2022.

Janja usou roupas de estilistas brasileiros na cerimônia de diplomação do presidente Lula

1º.jan.2023 – posse de Lula Na posse do presidente Lula, Janja usou 2 looks:

a 1ª, da grife Helô Rocha –a mesma que assinou o seu vestido de casamento–, e a 2ª, novamente da Neriage; para as formalidades (passeio em carro aberto, passagem da faixa presidencial etc), ela apostou em um terninho de alfaiataria em crepe de seda vintage. O look foi tingido naturalmente e bordado com palhas brasileiras por artesãs Timbaúba dos Batistas, da região de Seridó (RN); já para o jantar no Palácio do Itamaraty, usou um conjunto de saia e body azul plissados com capa.

A primeira-dama quebrou o protocolo e participou das formalidades da posse de terninho

A roupa foi desenvolvida pela grife Helô Rocha, com trabalho artesanal de bordadeiras do Nordeste

A primeira-dama Janja Lula da Silva (esq.) e a segunda-dama Lu Alckmin (dir.) na posse da chapa Lula-Alckmin

Croqui da roupa usada por Janja na posse de presidente Lula

O look é da grife paulista Neriage

A primeira-dama Janja Lula da Silva (esq.) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (dir.) com as roupas usadas no jantar de posse 6.mai.2023 – coroação do rei Charles 3º Na cerimônia da realeza britânica, Janja usou um vestido vermelho telha de lã com capa. A peça da Neriage, com colaboração da estilista Rita Lazzarotti e da própria Janja, foi feita sob medida. O valor não foi divulgado.

Ao lado de Lula, Janja usou neste sábado (6.mai) vestido vermelho telha de lã com capa da grife Neriage em Londres (Reino Unido) | Cláudio Kbene

Lula e Janja saíram do hotel Marriott Grosvenor House London em direção à Abadia de Westminster para a coroação para coroação do rei Charles 3º | Reprodução

Janja usou um vestido laranja da grife Printing, de Belo Horizonte, para evento em Downing Street | Reprodução

A peça foi usada no 1º dia em Londres; Lula e Janja participaram de evento com primeiro-ministro britânico Rishi Sunak | Reprodução

Lula e Janja viajaram a Londres para acompanhar a coroação do rei Charles 3º | Reprodução 23.jun.2023 – viagem para Paris Durante a sua viagem a Paris, para acompanhar o presidente Lula na Cúpula para um Novo Pacto Financeiro Global, usou um vestido amarelo e uma saia em preto e branco da marca Cris Barros. O 1º, usado na visita ao Palácio de Versalhes ao lado da primeira-dama da França, Brigitte Macron, custa R$ 2.089. A saia, escolhida para o jantar oferecido pelo presidente francês Emmanuel Macron, está esgotada, mas era vendida por R$ 2.672,00.

O vestido usado por Janja para conhecer o Palácio de Versalhes é vendido por R$ 2.089 no site da Cris Barros

A saia com estampa geométrica usada no jantar oferecido pelo presidente da França, Emmanuel Macron, é da mesma marca 28.jul.2023 – casamento do senador Randolfe Rodrigues No casamento do senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), em que Janja foi madrinha ao lado de Lula, ela usou um vestido da marca mineira Printing. A peça conta com uma estampa quadriculada nas cores rosa, amarelo e preto custa R$ 5.980.

Janja usou um vestido da grife mineira Printing no casamento do senador Randolfe Rodrigues

7.set.2023 – desfile de 7 de Setembro Para o desfile cívico-militar em alusão à Independência do Brasil, Janja usou um vestido em crepe vermelho da estilista brasiliense Letícia Gonzaga. A peça foi feita sob medida para a primeira-dama e não teve valor divulgado. No entanto, um modelo semelhante é vendido por R$ 1.280 no site da loja.

O vestido vermelho foi feito sob medida para Janja

A peça é da estilista brasiliense Letícia Gonzaga

Um modelo semelhante é vendido por R$ 1.280 22.set.2023 – Pororoca em NY Na programação em defesa da Amazônia realizada em Nova York, nos Estados Unidos, a primeira-dama usou um vestido do estilista indígena da etnia kaixana, da Amazônia, Maurício Duarte. Ele foi o 1º designer de moda indígena a participar da SPFW. O vestido usado por Janja chama “rio vermelho Igarapé” e custa R$ 1.399,00.

Janja usou “vestido rio vermelho Igarapé” em programação cultural em defesa da Amazônia nos EUA

ACESSÓRIOS Janja também opta por marcas brasileiras.

Na posse de Lula, ela usou 2 brincos da marca Flávia Madeira. O Pitangão, peça de R$ 1.200 feita de latão banhado a ouro amarelo, compôs o look usado nas formalidades junto ao terninho de alfaiataria. Já os brincos Bandeira foram usados com o conjunto da Neriage para o jantar no Itamaraty.

Janja (dir.) usou brinco “Pintangão” na posse de seu marido, o presidente Lula (esq.)

Nos pés, Janja mostra ser adepta da repetição. Usou as sandálias de salto Luna, confeccionadas manualmente em couro e desenhadas por Juliana Bicudo, na posse de Lula e no seu casamento. Veja as fotos na galeria abaixo:

| Ricardo Stuckert/PR – 1.jan.2023

| Ricardo Stuckert/PR – 1.jan.2023

| reprodução/Instagram @jubicudosapatos – 1.jan.2023

Sandália Luna da Juliana Bicudo

| reprodução/Instagram @jubicudosapatos – 12.jan.2023

Sandália Fabiana em couro vermelho da Juliana Bicudo GRIFES INTERNACIONAIS Apesar de não ser vista usando bolsas com frequência, Janja já usou uma Celine durante viagem aos EUA e a Portugal em fevereiro e abril de 2023, respectivamente. No site da grife de luxo, a bolsa feita com pele de bezerro e alça custa R$ 21.400.

Da esq. para dir.: primeira Janja Lula da Silva, presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e presidente dos EUA, Joe Biden

Janja usou o mocassim de veludo Paris da Hermès durante compromisso em Nova York (EUA) em 12 de março de 2024. Não foi a 1ª vez que Janja utilizou sapatos da marca. Em reunião com o apresentador e influencer AD Junior, em janeiro de 2023, ela calçou o par de sandálias Oasis, confeccionado em couro de bezerro com a tradicional tira “H”. No site da marca no Brasil, os calçados italianos custam R$ 8.550 e R$ 5.850, respectivamente.

| Claudio Kbene/PR – 12.mar.2024

Janja usando mocassim Paris durante agenda em Nova York, nos Estados Unidos, com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves

| Claudio Kbene/PR – 26.jan.2023

Janja (dir.) usando sandália Oasis durante reunião com AD Júnior (esq.) Além de grifes de luxo, Janja usou um tênis cano baixo da marca Converse All Star. Custa em média R$ 399,90. Foi durante reunião em janeiro de 2023 em seu gabinete no Palácio do Planalto com a secretária-executiva do Ministério das Mulheres, Maria Helena Guarezi, e Eunice Léa de Moraes, chefe de gabinete de Guarezi.

Da esq. para dir.: Eunice Léa de Moraes, Maria Helena Guarezi e Janja Lula da Silva