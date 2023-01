Janja processa bolsonarista da Jovem Pan por comentário: “Fumando maconha”

Primeira-dama, Rosangela da Silva abriu um processo por danos morais contra Pietra Bertolazzi, influenciadora digital e apresentadora da Rádio Jovem Pan. A bolsonarista fez um comentário acusando Janja de fumar maconha. A companheira do presidente Lula (PT), representada pelo advogado Cristiano Zanin, abriu um processo contra a comunicadora e a emissora nesta semana.

O valor da ação é de R$ 50 mil.

O processo tramita no Foro Regional XI – Pinheiros, na 1ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo. A petição inicial foi recebida no dia 24 deste mês e, dessa forma, a Jovem Pan e Pietra Bertolazzi terão 15 duas para apresentação de defesa. Sendo assim, caso não apresentem suas versões dentro do prazo estabelecido, os fatos narrados no documento protocolado por Janja serão presumidos como verdadeiros.

Pablo Vittar e MaconhaJanja moveu o processo contra Pietra após a influencer acusá-la de “fumar maconha” ao compará-la a Michele Bolsonaro, esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A ex-primeira-dama, em tempo, desembarcou nesta quinta-feira (26/1) no Brasil após período reclusa com o marido, que permanece nos EUA. Em dezembro último, o então mandatário brasileiro se refugiou no exterior para não passar a faixa para o adversário petista.

“Enquanto você tem ali a Janja abraçando o Pablo Vittar e fumando maconha, fazendo sei lá o que, você tem uma mulher impecável representando a direita, os valores, a bondade, a beleza, que estão relativizadas quando você vê a Janja fazendo essa farofa”, disse Pietra na Rádio Jovem Pan. O caso ocorreu em setembro, em meio à campanha.

Na ocasião, a equipe de Lula se pronunciou, afirmando que a emissora “tem, sistematicamente, divulgado fake news, desinformação e discurso de ódio a favor da campanha de Bolsonaro”.