Michelle posta foto de Bolsonaro no aeroporto, a caminho do Brasil

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) publicou, na noite desta quarta-feira (29/3), uma foto do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante embarque no Aeroporto Internacional de Orlando, nos Estados Unidos.

Confira:

Bolsonaro deverá desembarcar no Brasil no início da manhã desta quinta-feira (30/3)Bolsonaro está voando de volta para o Brasil.

Para receber o marido, Michelle organiza um café da manhã em petit comité na quinta-feira (30/3), em Brasília, segundo o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles.

Jair e Michelle Bolsonaro viajaram para os Estados Unidos nos últimos dias do governo do ex-presidente e não participaram do rito de passagem na cerimônia de posse do atual chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva (PL).

Sem o marido, Michelle retornou para o Brasil em 26 de janeiro. Durante sua estadia no território nacional a ex-primeira dama ingressou na vida política e assumiu a presidência do PL Mulher.

Para reencontrar a família, iniciar o trabalho na oposição do governo Lula, em Brasília, e se dedicar às eleições municipais marcadas para o próximo ano, Bolsonaro desembarca no Aeroporto Internacional de Brasília às 7h10 desta quinta e deverá ser recebido por apoiadores.