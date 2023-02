Jerônimo anuncia Leonardo Goes como novo presidente da Embasa

O governador Jerônimo Rodrigues anunciou, nesta quarta-feira (1º), por meio de suas redes sociais, o nome do novo presidente da Embasa – Empresa Baiana de Águas e Saneamento. Leonardo Goes, ex-secretário estadual de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, foi o escolhido para assumir a direção da empresa que está, até então, sob o comando de Rogério Cedraz.

“Estamos concluindo o processo de nomeação nos cargos de direção das empresas e órgãos do nosso governo. Agradeço a Rogério Cedraz pela sua contribuição no cargo e já convidei Leonardo Goes, que assumirá, nos próximos dias, a presidência e a direção dos trabalhos da nossa Embasa. Desejo a Leonardo e a toda sua equipe, que iremos montar de forma conjunta, uma boa gestão nos próximos quatro anos para qualificar e fortalecer ainda mais a Embasa” disse o governador”, disse o governador.