Jerônimo anuncia nomes dos novos secretários do governo da Bahia

O governador eleito Jerônimo Rodrigues anuncia, nesta quarta-feira (28), os nomes que irão compor a equipe do governo da Bahia a partir do próximo ano.

A Superintendência de políticas para povos indígenas na Sepromi (Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do Governo do Estado da Bahia) será comandada por Patrícia Pataxó

A pasta do Desenvolvimento Urbano ficará a cargo da deputada estadual Jusmari Oliveira (PSD).

Já a Secretaria de Cultura será comandada pelo produtor cultural Bruno Monteiro.

Para chefiar a Secretaria do Trabalho, Renda, Emprego e Esporte foi escolhido o político Davidson de Magalhães, atual titular da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia (Setre).

O deputado estadual Ângelo Almeida (PSB) irá comandar a Secretaria do Desenvolvimento Econômico.

Elisângela Araújo, secretária agrária nacional do PT, será a comandante na Secretaria de Política para Mulheres.

O atual secretário de Comunicação do governo da Bahia será também o do governo de Jerônimo Rodrigues. André Nascimento Curvello permanece no cargo nos próximos quatro anos de gestão.

RESUMO SOBRE ANÚNCIO DO SECRETARIADO

Cargos anunciados em 19/12:

– Chefia de Gabinete do Governador: Adolpho Loyola

– Casa Civil: Afonso Florence

– Serin: Luiz Caetano

– Sesab: Roberta Santana

– SEC: Adélia Pinheiro

– SJDH: Felipe Freitas

– Seades: Fabya Reis

– Seinfra: Sérgio Brito

– Sefaz: Manoel Vitório

– Seagri: Tum

– Setur: Maurício Bacelar

Cargos anunciados em 22/12:

– Sepromi: Ângela Guimarães

– Sema: Eduardo Sodré Martins

– SDR: Osni Cardoso

– SIHS: Larissa Gomes Moraes

– Seap: José Antônio Maia Gonçalves

– PGE: Bárbara Camardelli Loi

– Coordenação de Políticas para a Juventude: Nivaldo Millet

– Coordenação Geral do Programa Bahia Sem Fome: Tiago Pereira da Costa

– Liderança do Governo na Alba: deputado estadual Rosemberg Pinto

Cargos anunciados em 28/12:

– SEDUR – Jusmari Oliveira

– SECULT – Bruno Monteiro

– SETRE – Davidson Magalhães

– SDE – Ângelo Almeida

– SPM – Elisângela Santos Araújo

– SECOM – André Curvello

– Superintendência de Políticas para os Povos Indígenas (SEPROMI) – Patrícia Pataxó

Pendências:

– SSP (Segurança Pública)

– Saeb (Administração)

– Secti (Ciência, Tecnologia e Inovação)

– Seplan (Planejamento)