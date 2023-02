Jerônimo Rodrigues faz homenagem a Iemanjá: ‘viemos agradecer’

O governador Jerônimo Rodrigues foi cedo ao Rio Vermelho para prestar sua homenagem a Iemanjá. É a primeira vez que ele participa da festa como governador.

Ele chegou acompanhado da ministra da Cultura, Margareth Menezes, o vice-governador Geraldo Jr, e o secretário estadual da Cultura, Bruno Monteiro. No pequeno trajeto que fez no Rio Vermelho, foi abordado para fotos e conversou com simpatizantes e com a imprensa.

“A gente está celebrando 100 anos da festa, viemos agradecer pela saúde depois desses dois anos de pandemia, agradecer por ter sido eleito. Pedir também muita paz, para que o Brasil possa retomar a união com saúde, segurança e paz”, disse Jerônimo,

Ele também comentou sobre os primeiros 30 dias de gestão. “Mas é claro que a gente tem a nossa responsabilidade. Foram 30 dias com as nomeações, e para a gente dialogar com o governo federal. Essa semana já tem início do ano letivo, estamos nos preparativos”, disse.

O governador também fez um apelo para que as pessoas levem presentes sustentáveis para Iemanjá. “Queria pedir as pessoas que estarão vindo para o Rio Vermelho para evitar jogar plástico, evitar jogar produtos que não sejam biodegradáveis no mar”, apelou.

Carnaval

O governador falou ainda sobre o retorno do Carnaval, após dois anos de pandemia. Ele adiantou que haverá investimentos na festa de Salvador, mas também para as festas que acontecem no interior do estado.

“Lançaremos uma luz forte no carnaval de Salvador, mas também lançaremos apoio ao Carnaval no interior do estado. Tem muitas cidades que fazem festa de Carnaval. Nossa missão é com segurança pública, com saúde, com atrações”, disse.

Lula na Bahia

Jerônimo confirmou que o presidente Luis Inácio Lula da Silva deve vir para a Bahia no próximo dia 14. Será a primeira visita do presidente neste mandato.

Lula vai entregar cerca de 500 moradias do programa Minha Casa, Minha Vida, que será relançado. O projeto também contempla áreas de lazer e serviços essenciais, como a saúde.