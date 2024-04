Jerônimo Rodrigues vai à Marcha do MST e se compromete a receber o Movimento

Foto: Daniel Violal/MST

Governador da Bahia afirmou ser fundamental que a marcha faça o “recado chegar no presidente Lula” 10 de abril de 2024 | 08:19

Na noite desta terça-feira (09), o governador Jerônimo Rodrigues visitou a Marcha Estadual do MST pela Reforma Agrária, que se encontra em Feira de Santana. Trata-se de ato inédito. Em outras edições de Marchas do MST na Bahia, o movimento foi recebido pelo executivo estadual somente quando se chegou na capital, Salvador.

“O Movimento quer ser ouvido, quer construir propostas e é fundamental que essa marcha faça o recado chegar no presidente Lula. Eu sou um governador que tem a cara, a história de vocês e eu não vou trair a nossa história”, afirmou Jerônimo Rodrigues para os 3 mil manifestantes, cuja chegada em Salvador está prevista para o próximo 17 de abril.

O deputado federal Valmir Assunção (PT-BA), presente na Marcha antes de embarcar para Brasília, parabenizou a postura do Governador Jerônimo. “O ineditismo do gesto e o comprometimento demonstrado são muito valiosos. Em um cenário em que precisamos de agilidade nas políticas de reforma agrária, ter o Governador da Bahia como aliado é muito importante”, comentou.

Segundo Jerônimo, já há uma determinação para que os secretários de governo recebam as reivindicações do MST. Ele se comprometeu em receber uma comissão de Sem Terra quando a marcha chegar à capital baiana. “Eu vim aqui fazer esse gesto. Um gesto de quem sabe a importância dessa caminhada. Cada quilômetro que vocês darão até Salvador é uma representação da resistência”, disse.

Cerca de 3 mil trabalhadores Sem Terra partiram em direção a Salvador, saindo de Feira de Santana ontem (9). São mais de 110 km de caminhada que conta com a participação de acampados e assentados de toda a Bahia.

Segundo o MST, a Marcha Estadual chama atenção para a urgência de políticas de reforma agrária, crédito, habitação e produção de alimentos saudáveis. O protesto faz parte da Jornada Nacional de Lutas, conhecida por Abril Vermelho.

A previsão é que os marchantes cheguem a Salvador no dia 17 de abril, quando o MST relembra o Massacre de Eldorado dos Carajás, onde foram assassinados 22 Sem Terras no estado do Pará, no ano de 1996.