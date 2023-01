Jerônimo vai a Itaparica e participa das celebrações pelos 200 anos da Independência da Bahia

O governador Jerônimo Rodrigues participou, no sábado (7), dos festejos que celebram os 200 anos da independência da Bahia em Itaparica. Foi o primeiro compromisso público de Jerônimo como governador. A programação começou na sexta e segue até a segunda, com shows e celebrações religiosas.

Jerônimo acompanhou a saída da Puxada do Caboclo na Fonte da Bica, ao lado da população e de representantes dos indígenas Guarani. Depois, esteve também na solenidade do Te Deum na Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Por fim, acompanhou e conduziu a imagem do caboclo ao Panteão.

“A história da Independência do Brasil em Itaparica nunca foi mostrada para nós. Vamos propor que nos livros de história, o papel dessas pessoas seja valorizado”, disse Jerônimo.

Itaparica foi local de uma das principais batalhas pela Independência da Bahia e do Brasil, em 7 de janeiro de 1823, quando os portugueses foram derrotados no mar da Baía de Todos os Santos.