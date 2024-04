Jerry Seinfeld diz que “politicamente correto” prejudicou a comédia

Ator afirma que “extrema-esquerda” estaria impondo barreiras à comédia na televisão

Jerry Seinfeld é famoso pela série “Seinfeld”, transmitida de 1989 a 1998 David Shankbone – Shankbone (Wikipedia)

PODER360 28.abr.2024 (domingo) – 21h55



O ator e comediante norte-americano Jerry Seinfeld afirmou que o “politicamente correto”, promovido pela “extrema-esquerda”, estaria prejudicando a comédia nos Estados Unidos. Em entrevista ao podcast Radio Hour, do New Yorker, ele diz que as pessoas precisam da comédia, mas que não conseguem mais encontrá-la na televisão.

“Nada afeta a comédia. As pessoas sempre precisam dela. Elas precisam tanto da comédia que não entendem. Antes, você costumava chegar em casa no fim do dia e esperava encontrar algo engraçado para assistir na TV. Onde está agora? Esse é o resultado da extrema-esquerda, da besteira do politicamente correto e das pessoas se preocupando tanto em ofender as outras”, declarou o ator.

Segundo o criador da série “Seinfeld“, a cultura está mudando e os humoristas precisam ser ágeis e inteligentes para se adaptar às mudanças. Jerry afirma que os comediantes que fazem stand ups são os únicos que ainda têm liberdade para fazer piadas.

“Quando você escreve um roteiro, ele vai parar em 4 ou 5 mãos diferentes, comitês, grupos. ‘Aqui o que pensamos sobre a essa piada’. Bom, esse é o fim da sua comédia”, disse. “São os stand-ups que realmente têm a liberdade de fazer isso, porque ninguém mais leva a culpa se não der certo”.

DISCUSSÃO NOS EUA A fala do comediante remete à discussão na indústria de mídia dos Estados Unidos. Em dezembro de 2023, um ex-editor de Opinião do jornal New York Times afirmou que o veículo havia se tornado “iliberal” e teria se fechado para diferentes pontos de vista não alinhados ao que se costuma chamar, de maneira imprecisa, “pauta progressista”.

Mais recentemente, em 9 de abril de 2024, um veterano jornalista da prestigiosa emissora NPR relatou fatos semelhantes. Uri Berliner, profissional premiado e muito respeitado no setor, escreveu o artigo “Eu estou na NPR há 25 anos. Eis como nós perdemos a confiança da América”.

No texto, o jornalista faz um extenso relato sobre como a emissora de rádio adotou uma política de pautas identitárias e do universo woke depois que o republicano Donald Trump venceu as eleições presidenciais de 2016. Berliner declara ter sempre votado contra Trump e diz que a mudança da política editorial causou uma perda de confiança do público –e dá números a respeito.

O texto foi publicado no site Free Press, que fica dentro da plataforma Substack, administrado pela jornalista Bari Weiss, ex-editora de opinião do New York Times. Uri Berliner, hoje editor sênior de negócios da NPR, avalia que os norte-americanos não confiam mais na emissora por causa da falta de “diversidade de pontos de vista”.

NPR é a sigla para National Public Radio (em português, Rádio Pública Nacional). Trata-se de uma empresa de comunicação social sem fins lucrativos e mantida com dinheiro estatal (recursos dos pagadores de impostos nos EUA) e com doações diretas de seus ouvintes. A NPR produz conteúdo que é compartilhado com centenas de emissoras locais norte-americanas. No Brasil, não há veículo de mídia com essa abrangência e com as mesmas características.

Leia mais sobre a indústria de mídia:

Mídia nos EUA debate objetividade e “NYT” é chamado de “iliberal”; “NPR”, dos EUA, teve guinada “woke” pós-Trump, diz funcionário.