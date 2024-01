Jheny Santucci mostra filha de Arthur Aguiar beijando sua barriga

Grávida de Gabriel, seu filho com Arthur Aguiar, Jheny Santucci aproveitou o Instagram para publicar uma foto fofa com Sophia Cardi, primogênita do campeão do BBB22. O casal reatou o namoro no fim de 2023 e passaram o Réveillon juntos.

Na imagem, é possível ver que Jheny aparece com biquíni e shorts laranja e segura o celular enquanto Sophia Cardi, de 5 anos, fruto do relacionamento de Arthur Aguiar com Maíra Cardi, está beijando a sua barriga. Confira o clique abaixo.

Arthur Aguiar e Jheny Santucci reataram o namoro e passaram o Réveillon juntos. O casal, que está esperando a chegada de Gabriel, apareceu nos stories do Instagram do ator, na madrugada desta segunda-feira (1º/01), e trocaram beijos após a virada.

Aos risos, a influenciadora se divertiu ao lado do amado. E Arthur explicou o motivo das risadas: “Desisti de tentar tirar a foto, não deu certo. Game over pra gente aqui, feliz Ano Novo pra vocês, tudo de mais lindo”, desejou ele, antes de receber beijinhos da namorada.

Na legenda, o ator escreveu: “Nosso início”. Em outra gravação, Arthur mostrou os convidados da festa em sua casa e perguntou: “O que vocês desejam pra vida de vocês em 2024?”.

E a namorada, então, respondeu, mostrando o barrigão: “Muito amor, muita felicidade, saúde, paz. E muita saúde para o nosso Gabriel”.