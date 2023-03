Joelma revela que não beija na boca há quatro anos

Divorciada de Ximbinha desde 2015, Joelma revelou que não beija há quase quatro anos. Com uma pandemia no meio desse período, a artista paraense relacionou a falta de beijos à covid-19.

“Estou há uns quatro anos sem beijar. Eu tive uma grande luta agora com o covid, né? Peguei cinco vezes [a doença]. E quando eu estava quase melhorando, pegava de novo! Bati o recorde.”, comentou a cantora.

Joelma relembrou que foi diagnosticada com doença diversas vezes e contou que precisou decidir se seria ou não entubada, mas optou por não realizar o procedimento para preservar a voz.

A revelação foi feita durante a participação da cantora no programa “OtaLab”, do UOL, que é apresentado por Otaviano Costa. Na ocasião, Joelma também relembrou de quando foi diagnosticada com covid-19 pela primeira vez e disse ainda ter sequelas da doença: “O pior é o inchaço que fica indo e voltando.”.