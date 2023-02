Jogador da seleção tcheca revela ser gay: ‘Não quero me esconder’

O meia Jakub Jankto, do Sparta Praga e da seleção da República Tcheca, publicou um vídeo em suas redes sociais, nesta segunda-feira (13), falando abertamente sobre sua sexualidade. Em um emocionante relato, o jogador de 27 anos assumiu ser gay e disse querer viver sua liberdade sem precisar se esconder.

“Olá, sou Jakub Jankto. Como todo mundo, eu tenho meus pontos fortes. Eu tenho minhas fraquezas. Eu tenho uma família. Eu tenho meus amigos. Tenho um trabalho que tenho feito da melhor forma, há anos, com seriedade, profissionalismo e paixão”, disse o meia, que tem passagens por Udinese, Sampdoria e Getafe.

“Como todo mundo, eu também quero viver minha vida em liberdade. Sem medos. Sem preconceito. Sem violência. Mas com amor. Sou homossexual e não quero mais me esconder”, completou.

Após o vídeo publicado, o Sparta Praga fez questão de declarar apoio ao seu jogador. Jankto ficou fora das duas últimas partidas do time no Campeonato da República Tcheca, contra o Mlada Boleslav e o Bohemians, lesionado. Atualmente, seu clube ocupa a terceira colocação da competição.

“Jakub Jankto falou abertamente sobre sua orientação sexual com a direção do clube, treinador e companheiros de equipe há algum tempo. Todo o resto diz respeito a sua vida pessoal. Sem mais comentários. Sem mais perguntas. Você tem o nosso apoio. Viva sua vida, Jacob. Nada mais importa”, escreveu o clube no Twitter.

O meia sempre foi convocado para sua seleção nas categorias de base. Ele também fez parte do elenco da República Tcheca que chegou às quartas de final da Eurocopa de 2020. Ao todo, ele tem 45 jogos pela equipe.