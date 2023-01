Jogadora abandona carreira no hóquei no gelo e aposta no OnlyFans

A goleira Mikayla Demaiter decidiu abandonar a carreira no hóquei no gelo para seguir novos rumos. Aos 22 anos, a canadense se aposentou do esporte e passou a se dedicar em tempo integral ao seu perfil na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans.

Por pouco mais de dois anos, Mikayla defendeu o gol do Bluewater Hawks na Provincial Women’s Hockey League, uma liga júnior de hóquei no gelo feminina do Canadá. Mas, durante a pandemia de 2020, a goleira decidiu mudar sua vida, investindo na produção de conteúdo na plataforma adulta.

“É hora de dizer adeus ao hóquei no gelo. É hora de virar a página e passar para o próximo capítulo da minha vida. Pela primeira vez [o hóquei] não será o meu foco número um. Estou empolgada com o futuro, porque tudo o que você [hóquei] me ensinou me permitirá ter sucesso”, disse.

Segundo o jornal Mundo Deportivo, Mikayla tem mais de 600 fotos publicadas no OnlyFans, e soma mais de 431,5 mil curtidas. Já no Instagram, a modelo é apelidada pelos fãs de “estrela do hóquei mais sexy do mundo” e tem 1,6 milhão de seguidores.