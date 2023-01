Jogadora abandona hóquei no gelo para se dedicar ao OnlyFans

Plataforma de conteúdo adulto, o OnlyFans vem crescendo cada dia mais, não só para as modelos e assinantes, mas também para alguns atletas que tentam conciliar o negócio com a carreira esportiva. Mas isso não foi o que aconteceu com a jogadora de hóquei de gelo, Mikayla Demaiter.

Agora ex-jogadora, Mikayla, de 22 anos, passou duas temporadas defendendo o Bluewater Hawks, equipe de hóquei no gelo, mas nos últimos meses decidiu pôr um fim no seu ciclo de jogadora e passou a se dedicar exclusivamente ao OnlyFans.

“É hora de dizer adeus ao hóquei no gelo. É hora de virar a página e passar para o próximo capítulo da minha vida. Pela primeira vez [o hóquei] não será o meu foco número um. Estou empolgada com o futuro, porque tudo o que você (hóquei) me ensinou me permitirá ter sucesso”, disse Mikayla.

Segundo apurado pelo jornal Mundo Deportivo, Mikayla tem mais de 600 fotos publicadas na plataforma e soma 431,5 mil curtidas. Já no Instagram, a modelo é apelidada pelos fãs de “estrela do hóquei mais sexy do mundo” e soma 1,6 milhão de seguidores.