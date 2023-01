Jogadores são substituídos às pressas por uso de maconha

Uma situação inusitada aconteceu no Campeonato Egípcio. Dois jogadores do Zamalek foram substituídos às pressas, pouco antes da bola rolar no jogo contra o El-Dakhelya, na última quinta-feira (5). A ordem foi dada pelo polêmico presidente do clube, Mortada Mansour, que alegou que a dupla estava sob efeito de maconha.

“Ahmed Fetouh e Abdallah Gomaa entraram em campo sob a influência de maconha. Desrespeitaram o clube. Quando souberam que havia testes de drogas antes do jogo, decidiram não jogar. Disse-lhes que, quando o resultados fossem conhecidos, eles iriam embora”, disse o dirigente, à TV do clube.

O Zamalek é atualmente treinado pelo português Jesualdo Ferreira, ex-técnico do Santos. O comandante precisou alterar a escalação minutos antes do duelo, por causa do veto à dupla. Lateral-esquerdo, Fatouh seria um dos titulares, enquanto Gomaa, que é meio-campista, começaria no banco.

Sem os dois jogadores, o Zamalek empatou em 1×1 com o El-Dakhelya, conseguindo evitar a derrota em casa graças a um gol aos 45 minutos do segundo tempo, feito por Mohamed Ghani. Com 12 rodadas disputadas, o time dirigido por Ferreira é o segundo colocado do Egípcio, com 25 pontos, cinco atrás do Al-Ahly.

Após a partida, Mansour voltou a atacar. O presidente do Zamalek disse que vai retirar seu clube do Campeonato Egípcio, pelo que ele considera ‘manipulação da arbitragem’. O dirigente acusou a Federação Egípcia de Futebol de favorecer o Al-Ahly.

“Vou me reunir amanhã com o Ferreira para tentar salvar o clube. Não vamos continuar nesta Liga enquanto que a atual liderança continuar. Não vamos continuar a participar numa farsa liderada pela federação e pelo Comité de Árbitros, com o objetivo de dar o título ao nosso rival”, afirmou, segundo o jornal português Record.

Não parou por aí. Até o elenco do Zamalek entrou na mira de Mansour. O dirigente determinou suspensão do pagamento dos salários de todos os jogadores, além de uma multa de 20% nos vencimentos. Fetouh e Gomaa foram afastados e já foram colocados no mercado de transferências.