Lembra de todos? Romário e Fabio Braz posa com jogadores da velha guarda em evento em Dubai

Lembra dessas lendas? Ex jogador e empresário da “New Time Tour” Fábio braz, participa de evento futebolístico nos Emirados. Atletas que marcaram a história do futebol brasileiro marcam presença.

Na imagem estão o ex-Flamengo Zé Roberto, Edmilson (que atuou pela seleção com o penta em 2002), Fabio Braz, que jogou no Vasco e no Corinthians hoje empresario da “New Time Tour”, o técnico e ex-futebolista Junior Baiano, Maicon, ex-seleção e Inter de Milão, e Kurányi, ex-atleta alemão nascido no Brasil. Romarinho, filho do senador, também esteve na ocasião.

Romário está em Dubai como convidado e palestrante para o evento de uma empresa bielorussa do ramo esportivo. O evento reuniu ainda outros nomes de velha guarda do esporte, incluindo Emannuel Adebayor, estrela da seleção togolesa nos anos 2000, e Felix Luz, ex-jogador alemão aposentado após lesões no joelho.