Jogo entre Bahia e Jacobinense terá portões fechados para torcida

O duelo entre Jacobinense e Bahia, nesta quarta-feira (25), pela 4ª rodada do Campeonato Baiano, não terá a presença da torcida. Por conta de uma punição sofrida pelo Jacobinense, o confronto será com portões fechados.

A partida será disputada na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, com mando de campo do Jacobinense. O time de Jacobina tem usado o estádio do Bahia Feira nos seus jogos no Baianão. A bola rola a partir das 21h30.

O Bahia é vice-líder do Campeonato Baiano. O tricolor tem os mesmos nove pontos do Itabuna, mas perde no saldo de gols. Estreante na primeira divisão do estadual, o Jacobinense é o sétimo colocado, com três pontos.