Jojo Todynho troca de farpas com ex-marido e viraliza na web

O ex-casal Jojo Todynho, de 25 anos, e Lucas Souza, 21, agitaram as redes sociais com uma troca de farpas sobre o antigo relacionamento. O ex-marido da famosa acusou a cantora de ter trocado mensagens com outro homem enquanto ainda era casada, além de ser uma “bolsonarista de primeira”.

Sem perder tempo, Jojo abriu uma live rebatendo Lucas. Segundo a famosa, ela revelou que tentou engravidar do ex-marido quando ainda estavam juntos, mas não conseguiu porque o militar não reproduzia espermatozoide.

“O médico deu duas opções: ou ele é estéreo, ou pode ser por causa do ciclo que ele estava fazendo com anabolizante, para de produzir espermatozoide. Eu falei: ‘meu Deus, cara. O saco é murcho, o leite é podre’. Já fiquei arrasada. Eu perdi o brilho. Todo dia eu fazendo teste de gravidez, achando que estava grávida, e o homem estava com o leite podre”, disse.

Ela ainda revelou que Lucas a chamou de “vagabunda” porque a cantora foi a um jogo do Flamengo com uma amiga e, para ele, era inadmissível uma mulher gostar de futebol. Além disso, a famosa contou que o ex desrespeitava na frente das amigas e chegou a brigar com um garçom na lua de mel.

Outra fofoca contada por Jojo é que o ex-marido te chamava de princesa na cama. “Eu gosto das coisas enérgicas (…) Sou safada, boto lingerie, faço graça”, disse.