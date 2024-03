José Dirceu deixa hospital depois de tratar pneumonia

Ex-ministro chefe da Casa Civil estava internado desde 25 de fevereiro no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo

“A semana ainda será de repouso para voltar à luta!”, escreveu o ex-ministro chefe da Casa Civil em sua página no Instagram Marcelo Camargo/Agência Brasil – 27.jun.2018

PODER360 5.mar.2024 (terça-feira) – 14h50



O ex-ministro chefe da Casa Civil, José Dirceu, teve alta na 2ª feira (4.mar.2024) do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, depois de tratar uma pneumonia. Estava internado desde 25 de fevereiro.

Em sua página no X, Dirceu compartilhou uma foto na porta do quarto em que estava internado, e agradeceu a“atenção, cuidado e carinho da equipe médica, enfermeiros e enfermeiras” com quem conviveu nesses dias.

“Além disso, meu muito obrigado a todos que me escreveram, prestaram solidariedade e votos de recuperação. Seguimos firmes e juntos”, escreveu o ex-ministro.

O deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR), filho de José Dirceu, confirmou a liberação hospitalar de seu pai. “Comandante em casa. Seguimos firmes e juntos”, afirmou em sua página no X.

O advogado, 77 anos, foi presidente do Partido dos Trabalhadores e deputado federal por São Paulo por 3 mandatos. De janeiro de 2003 a junho de 2005, comandou a Casa Civil durante governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Perdeu o cargo no governo e teve o mandato na Câmara cassado por envolvimento no mensalão. Desde então, não ocupou mais cargos públicos.