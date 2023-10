José Genoino volta à Câmara dos Deputados dez anos após renúncia

Alex Silva/PT/Divulgação

1 de 1 José Genoino, ex-presidente do PT – Foto: Alex Silva/PT/DivulgaçãoO ex-deputado José Genoino voltará à Câmara quase dez anos após renunciar ao mandato. O petista foi convidado para participar de um painel sobre os 35 anos da Constituição de 1988, nesta quarta-feira (4/10).

Genoino renunciou ao sétimo mandato de deputado no dia 3 de dezembro de 2013, após ser preso pelos crimes de corrupção ativa e formação de quadrilha no escândalo do mensalão.

O presidente da Câmara, Arthur Lira, discursará na abertura do evento sobre a Constituição. Genoino falará no painel seguinte. Ele foi deputado constituinte e dará um depoimento sobre o contexto histórico que levou à Carta Magna.

Outros constituintes foram convidados para falar no painel, entre eles o vice-presidente, Geraldo Alckmin. Durante a campanha de 2022, Genoino foi uma das lideranças do PT contrárias à aliança de Lula com Alckmin. Ele avaliava que a esquerda seria “domesticada” por um projeto do “neoliberalismo com feição progressista”.

O STF extinguiu a pena de Genoino em março de 2015, devido ao indulto natalino que a então presidente, Dilma Rousseff, concedeu ao petista.

