José Loreto nega affair com Jade Picon: “Somos amigos”

Após rumores de uma ficada com Jade Picon no Nosso Camarote, no Rio de Janeiro, no domingo (19/2), José Loreto falou com a coluna LeoDias, na Marquês de Sapucaí, sobre o assunto.

Questionado sobre o suposto affair com a ex-BBB22, o ator negou a ficada: “Somos amigos”.

9 – José Loreto

José LoretoPereira/Agnews/Imagem cedida ao Metrópoles

Tati Machado e José Loreto discutem no Encontro – Metrópoles

Tati Machado e José Loreto discutem no Encontro – MetrópolesGlobo/Reprodução

José Loreto se envolveu com uma recepcionista que acabou demitida (Reprodução/Montagem Metrópoles)

José Loreto se envolveu com uma recepcionista que acabou demitida (Reprodução/Montagem Metrópoles)

José Loreto se envolveu com uma recepcionista que acabou demitida (Reprodução/Montagem Metrópoles)

José Loreto se envolveu com uma recepcionista que acabou demitida (Reprodução/Montagem Metrópoles)

foto-José-Loreto-Bella-Campos-globo

José Loreto se envolveu com recepcionista de hotel enquanto namorava (Reprodução/Montagem Metrópoles)

José Loreto se envolveu com recepcionista de hotel enquanto namorava (Reprodução/Montagem Metrópoles)

Usando um look azul e um chapéu complementando seu visual, ele disse estar ansioso pelo desfile na Portela.

“Vamos ver se tenho samba no pé. Venho num carro e estou nervoso”, disse ele.

O ator fez mistério sobre o camarote que escolheu para curtir a noite de hoje, mas garantiu que ficaria para a folia.

Fique por dentro!Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.